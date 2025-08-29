L’inesistente “Operazione Hellstorm II” e l’Adrenocromo in Ucraina
Circola un testo, accompagnato da un video, nel quale viene citata una presunta “Operazione Hellstorm II”, riportando una presunta rivelazione che le forze speciali russe che avrebbero scoperto in Ucraina un “mattatoio di bambini allevati in cattività” per produrre il fantomatico Adrenocromo “destinato alle élite occidentali”. Si tratta di una storia completamente inventata, riconducibile al sito Amg-news.com già noto per la diffusione di disinformazione cospirazionista e teorie legate al QAnon.
Per chi ha fretta
- La fonte è Amg-news.com (American Media Group), sito noto come inattendibile e complottista.
- La narrazione ricalca la teoria complottista del QAnon sul fantomatico Adrenocromo, una storia priva di fondamento (storico e scientifico).
Analisi
Nel testo leggiamo:
OPERAZIONE HELLSTORM II — LE FORZE RUSSE SVELANO IL RACCOLTO DI SANGUE INFANTILE IN UCRAINA | “NON ABBIAMO LIBERATO UNA BASE. ABBIAMO ASSALTATO LE PORTE DELL’INFERNO”.
ATTENZIONE: INCLUSO VIDEO GRAFICO E NON CENSURATO
[…] L’OPERAZIONE HELLSTORM II ha rivelato ciò che nessun governo osa ammettere: bambini emaciati allevati in cattività, agganciati a impianti di drenaggio del sangue, dissanguati vivi per il fabbisogno di adrenocromo dell’élite globale.
Viene presentato come un reportage militare con citazioni di soldati e dettagli macabri, accompagnato dall’invito a guardare un video “che i governi non vogliono farvi vedere”. Nella clip c’è una vecchia conoscenza, ossia la falsa ex osservatrice dell’OSCE che nel 2023 aveva contribuito a diffondere le basi di questa bufala complottista.
La teoria dell’Adrenocromo e la fonte complottista
L’intera narrazione si basa sulla bufala complottista dell’Adrenocromo (ne parliamo qui). Da anni è al centro delle fantasie della setta QAnon, secondo cui élite politiche e celebrità rapirebbero bambini per estrarne il sangue.
Il testo porta la firma di Amg-news.com (American Media Group). Secondo Media Bias/Fact Check, il sito risulta classificato come “conspiratorial pseudoscience”. con totale mancanza di trasparenza e affidabilità.
Nessun riscontro della fantomatica notizia
Il racconto colloca l’operazione in Ucraina il 24 giugno 2025, ma non esiste alcun riscontro da parte di agenzie internazionali, media indipendenti o fonti ufficiali russe. Allo stesso tempo, non esiste alcun comunicato militare o evidenza documentale. Inoltre, elementi narrativi come “blocchi di appunti con codici di estrazione”, “bambini nati in cattività” o “catene logistiche globali con rotte camuffate da aiuti umanitari” ricalcano schemi narrativi già noti nelle teorie complottiste dei QAnon.
Conclusioni
Il racconto sulla presunta “Operazione Hellstorm II” è una invenzione tipica delle teorie del complotto QAnon legate al fantomatico Adrenocromo. Non ci sono prove, riscontri indipendenti o fonti giornalistiche che confermino tali atrocità in Ucraina.
