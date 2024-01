No! Mara Venier non promuove un servizio di trading con Elon Musk

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, promuove nel suo programma un servizio di trading con il supporto del visionario imprenditore Elon Musk. Questo è quello che si vede in un video che circola su Facebook. Tuttavia, il video è un deepfake, il servizio di trading non esiste, è una truffa. La conduttrice ha smentito il suo coinvolgimento, e il sito a cui si approda imita quello di Rai News, ma contiene innumerevoli incongruenze. Si tratta di una variazione di una truffa di cui Open aveva già scritto.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione pubblicata da una pagina Facebook chiamata «Nuova opportunità», si legge:

Numero limitato di posti! Іl nuоvіssіmо рrоgеttо іtаlіаnо сhе реrmеttе аі сіttаdіnі dі guаdаgnаrе un rеddіtо mеnsіlе stаbіlе. Іl рrоgrаmmа è stаtо svіluрраtо su іnіzіаtіvа dеl sіgnоr Е.М. е gоdе dі un grаndе sоstеgnо dа pаrtе dеl gоvеrnо. І mіglіоrі spеcіаlіstі tесnіcі іtаlіаnі sоnо stаtі cоіnvоltі nеllо svіluрро. Іl prоgеttо è аlіmеntаtо dаll’іntеllіgеnzа аrtіfіcіаlе. Quеstо еlіmіnа іl rіschіо dі pеrdеrе dеnаrо. Quеstо mеtоdо dі trаdіng hа gіà оttеnutо іl rіcоnоsсіmеntо sіа аll’іntеrnо сhе аll’еstеrnо dеl Раеsе. Іl sіgnоr Е.М. rіcеvе rісhіеstе dа Саnаdа, Аustrаlіа, Rеgnо Unіtо е Stаtі Unіtі реr асquіstаrе lа suа іdеа dі prоgеttо dа іmрlеmеntаrе іn quеstі Раеsі. Dоро un tеst dі suссеssо quаlсhе mеsе fа, sі è dеcіsо dі аprіrе l’ассеssо а tuttі і сіttаdіnі іtаlіаnі іntеrеssаtі. Реr аdеrіrе аl рrоgеttо іn quеstо mоmеntо è nесеssаrіо: Sеguіrе іl lіnk. Соmріlаrе іl mоdulо dі fееdbасk. Wаіt fоr а саll frоm thе mаnаgеr е fоllоw hіѕ іnstruсtіоns.

Il nome della pagina Facebook sembra voler fare presa su coloro che non conoscono bene il funzionamento del social, e che sarebbero maggiormente propensi a lasciarsi attrarre da una presunta nuova opportunità. Sebbene la tecnologia dei deepfake stia diventando sempre più accurata, è comunque possibile rendersi conto che il video in questione è stato generato dall’intelligenza artificiale. Nei primissimi secondi, ad esempio, si notano dei glitch evidenti intorno alla bocca di Maria Venier, segno che c’è stata una modifica al video. Questa parte era già stata analizzata da Open in un articolo di ottobre.

Le cifre della truffa

Come avevamo già illustrato, Il video è molto sospetto. Al minuto 1′ 45”, ad esempio, si sente Elon Musk pronunciare le parole «chiunque contribuisca a rendere nuovo progetto computing una realtà». Solo che tra computing e realtà passa moltissimo tempo, che rende il discorso estremamente innaturale. Inoltre, non si trovano riscontri reali di questo «nuovo progetto computing» che è semplicemente una traduzione maldestra del generico inglese, new computing project. Le cifre menzionate sono particolarmente inverosimili. Si parla di guadagni di 5.700 euro in un giorno con un investimento di appena 250. Un incremento di capitale che supererebbe il 2.000% e che potrebbe portare a un reddito fisso mensile di 33 mila euro.

Il servizio è una truffa: la smentita di Mara Venier

Di fatto, non esiste alcuna puntata televisiva in cui Mara Venier abbia pubblicizzato il presunto nuovo progetto di Elon Musk, a smentirlo è stata lei stessa – tramite il proprio avvocato, Giorgio Assumma, all’agenzia stampa AdnKronos, poi ripresa da La Repubblica e da Rai News. Nel comunicato di Venier si legge:

Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni. La fotografia delle mie sembianze, resa dinamica con la tecnologia della intelligenza artificiale, unita a quella di Elon Musk, invita gli italiani ad investire 250 euro in un progetto finanziario garantendo un ingente reddito fisso mensile. Il video viene pubblicato attraverso una piattaforma web, accompagnato dai suggerimenti favorevoli di un ipotetico consulente finanziario che appare fotografato e citato con nome e cognome. Da un primo accertamento l’impresa che ha assunto l’iniziativa non risulta reperibile così come del tutto falso è il nome del consulente. Ho già ricevuto numerose telefonate di miei fan, meravigliati del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in una iniziativa palesemente ingannatoria

Il sito truffa

Infine, cliccando sul link fornito, si viene rimandati a una pagina che imita la composizione grafica del sito di Rai News, ma con evidenti inaccuratezze. Innanzitutto, il dominio non è rainews.it, ma un sospetto bomben-produkt.com. Inoltre, nel sito reale di Rai News, il menù in alto è dinamico, mentre nel sito truffa resta immobile. Cliccandoci sopra, poi, qualunque sia la sezione, si viene semplicemente rimandati alla stessa pagina in cui ci si trovava. I caratteri sono mescolati, e nonostante l’articolo stesso sia datato il 23 gennaio 2024, il meteo per Roma indica una massima di 32 gradi e una minima di 20. L’articolo corredato di molte foto stock sarebbe firmato da Giovanna Botteri. Inutile dire che ricercandolo tra i pezzi firmati dalla giornalista, questo non si trova.

Conclusioni

Circola un video in cui si vede Mara Venier pubblicizzare un fantomatico servizio di trading che promosso da Elon Musk. Il video è un deepfake. Il servizio di trading non esiste, è una truffa. La conduttrice ha smentito il suo coinvolgimento. Il sito a cui si approda imita quello di Rai News, ma contiene innumerevoli incongruenze.

