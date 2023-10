La truffa con il video di Mara Venier ed Elon Musk sviluppato con l’Intelligenza Artificiale

Ci segnalano una clip, con tanto di loro Rai, dove Mara Venier ed Elon Musk ci suggeriscono di investire i nostri soldi in una piattaforma di trading. Si tratta di un video che promuove una truffa su Facebook, probabilmente generato in alcune parti dall’Intelligenza Artificiale. Risulta condiviso da una pagina Facebook di un inesistente consulente finanziario. Rispetto al passato, non si viene rimandati a falsi siti con la grafica rubata di qualche testata giornalistica.

Il video presenta degli errori.

Non c’è alcuna trasmissione condotta da Mara Venier con ospite Elon Musk.

L’account che condivide il video risulta creato con fotografie rubate. Una falsa identità.

L’account ha sponsorizzato diversi post contenenti la truffa.

Analisi

Ecco il testo del post segnalato via Whatsapp.

Un рrоgеttо fіnаnzіаrіо іtаlіаnо аvаnzаtо сhе аіutа і сіttаdіnі dеl Раеsе а guаdаgnаrе раssіvаmеntе соn іl mіnіmо sfоrzо. Маgnаtе dеglі аffаrі е іnvеstіtоrе Е.М. sоstіеnе сhе sаrà іn grаdо dі саmbіаrе lа sіtuаzіоnе nеl Раеsе е dі реrmеttеrе а оgnі сіttаdіnо іtаlіаnо dі guаdаgnаrе pаssіvаmеntе fіnо а €50.000 аl mеsе utіlіzzаndо lе сrірtоvаlutе е dі dіvеntаrе fіnаnzіаrіаmеntе іndіpеndеntе nеl pіù brеvе tеmро роssіbіlе. Quеstо ріаnо dі guаdаgnо è sоstеnutо dаllе реrsоnе ріù іnfluеntі е dаl gоvеrnо dеl Раеsе. Моltі еsреrtі dі іnvеstіmеntі hаnnо gіà vаlutаtо е lаsсіаtо un fееdbасk pоsіtіvо su quеstо рrоgrаmmа. Реr quеstо mоtіvо, vіstо l’еlеvаtо numеrо dі cаndіdаtі, sі è dесіsо dі аmрlіаrе l’ассеssо е dі аprіrе lа rеgіstrаzіоnе оnlіnе. Реr раrtесіраrе: Sеguіrе іl lіnk е саndіdаrsі;

Аttеndеrе unа сhіаmаtа dаl mаnаgеr е sеguіrе lе suе іstruzіоnі.

Il labiale innaturale

Risulta evidente che il labiale di Mara Venier ed Elon Musk non sia naturale. È probabile che l’intera opera sia stata realizzata montando spezzoni di video generati dall’Intelligenza Artificiale.

Il falso consulente finanziario

Il video viene pubblicato dalla pagina Facebook di un fantomatico consulente finanziario di nome “Sаlvаtоrе Mоntеllа“. Ecco un post del 15 agosto 2023 in cui si presenta al pubblico:

Buongiorno! Mi chiamo Salvatore Montella. Sono il rappresentante di un nuovo progetto italiano. Questo progetto e stato pensato per fornire a tutti i cittadini italiani volenterosi un reddito stabile ed elevato. Saro lieto di aiutarvi a raggiungere il successo finanziario. Se avete domande, potete contattarmi personalmente. Sono disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7!

La foto profilo la troviamo in numerosi siti web riguardo a diversi argomenti. Lo scatto presente nel post del 15 agosto 2023 lo troviamo nel sito Embarcadero.com in un articolo del 13 aprile 2023. Si tratta di un classico account creato ad arte con foto rubate.

Le inserzioni a pagamento

Attraverso la libreria inserzioni di Meta è possibile scovare quante volte il video falso è stato sponsorizzato via Facebook. Ne contiamo 16 e sono tutti identici.

Il sito

Le inserzioni rimandano direttamente a un sito chiamato Tokensofhype.com, il quale riporta consigli sugli investimenti.

Conclusioni

Si tratta di un video e di una truffa. La clip risulterebbe generata con l’Intelligenza Artificiale. A diffondere il tutto è un account Facebook che detiene nel suo profilo fotografie rubate da altri.

