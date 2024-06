Piero Angela, Mara Maionchi e Mario Giordano non hanno promosso un prodotto contro l’artrite: sono deepfake

In diverse occasioni a Open Fact-checking ci siamo occupati dei deepfake di personaggi famosi generati per promuovere truffe ai danni degli utenti social (qui, qui, qui e qui alcuni esempi). Questa volta, ci troviamo di fronte all’utilizzo improprio e truffaldino dei volti di personaggi come Mara Maionchi, Mario Giordano e il defunto Piero Angela, fatto “tornare in vita” dall’Intelligenza Artificiale da parte di malintenzionati.

Riscontrando i video originali, si comprende come quelli condivisi per promuovere il prodotto siano in realtà dei deepfake.

I video risultano pubblicati in una pagina straniera.

Ecco uno dei post dove viene condiviso il falso video di Piero Angela:

Di seguito quello dove viene condiviso il falso video di Mario Giordano:

Ecco quello dove viene sfruttata la figura di Mara Maionchi:

Il copione è lo stesso per tutti i post e video

I post contengono tutti la stessa descrizione:

Cari pensionati! Ascoltate il parere! Grazie a questa ricetta è possibile curare artrite, osteocondrosi, reumatismi e altri problemi. Questa ricetta allevia il dolore, ripristina la cartilagine e ringiovanisce le articolazioni. Senza intervento chirurgico! Da eseguire a casa

Anche gli interventi video generati sembrano ripetere lo stesso copione, salvo cambiare i dati personali come la presentazione con nome e cognome.

Il video originale di Piero Angela

Il video originale è un’intervista a San Marino RTV del 2019:

La pagina straniera

Come nei casi passati, questo genere di truffe vengono realizzate da pagine Facebook straniere rispetto alla lingua utilizzata nei post e nei video. In questo caso, tutti e tre sono stati pubblicati e sponsorizzati a pagamento dalla pagina “Empresa de Automatizacion Industrial – Microcontrol” che sembrerebbe essere gestita dal Paraguay:

In realtà, dal pannello relativo alla trasparenza della pagina, le persone che la gestiscono potrebbero risiedere altrove: in Polonia, Ucraina, Stati Uniti e Filippine.

Conclusioni

Piero Angela, Mara Maionchi e Mario Giordano non hanno promosso un prodotto contro l’artrite. I video che li ritraggono sono stati generati con l’intelligenza artificiale, facendo dire loro frasi mai dette. Parliamo di deepfake generati per disinformare e truffare gli utenti invitandoli ad acquistare prodotti mai promossi dai noti personaggi.

