No! Queste conduttrici non hanno realmente promosso un “farmaco miracoloso” contro il diabete

Oltre alla truffa delle false interviste condotte da Alessandro Cattelan o Fabio Fazio, sfruttati a loro insaputa da una rete di siti fake, circolano alcuni video dove conduttori televisivi e medici promuoverebbero un prodotto miracoloso contro il diabete. Tutti rimandano a dei siti esterni per l’acquisto del fantomatico prodotto, ma quello che possiamo dire con certezza è che gli spot video sono stati creati in maniera artificiale.

Analisi

Ecco uno dei numerosi post di pagine straniere che condividono uno dei falsi video, dove troviamo come protagonista a sua insaputa la conduttrice Rai Eleonora Daniele:

Ecco un’altra versione, dove al posto della Rai troviamo il canale Antenna Sud:

Un labiale errato

Osservando bene entrambi i video, il labiale non corrisponde al parlato da parte delle conduttrici sfruttate per lo spot. Lo stesso vale per quello del presunto inventore del fantomatico farmaco per il diabete, che nei due video riporta delle differenze fisiche (come la lunghezza del volto e il mento) a causa della generazione dell’AI.

La versione “americana”

In un post della pagina Facebook italiana “In ricordo di Te” troviamo un altro video, ma questa volta dedicato al pubblico americano.

Il media sfruttato in questo caso è Fox News, mostrando all’inizio un’aggressione. La scena la ricordiamo, venne usata per un’altra pubblicità ingannevole con protagonista il medico Berrino. Al posto di quest’ultimo, nell’edizione americana viene sfruttato il noto Dott. Oz.

Il “farmaco miracoloso” contro il diabete

Rispetto ai post pubblicati dalle pagine straniere per il pubblico italiano, quello della pagina “In ricordo di Te” rimanda a un sito funzionante chiamato Wellnesswatershed.makeup che utilizza la grafica del sito di Fox News e mostra il prodotto promosso. Si tratta di Restore Glucogen, una pastiglia composta da estratto di cannella, di melone amaro, di foglie di banaba, Berberina HCL e inulina che non necessita di prescrizione medica. Non risultano studi scientifici che confermino un “miracolo” attribuito nei video.

Conclusioni

Nessuna delle due conduttrici Rai e di Antenna Sud hanno prestato il loro volto per la promozione di un presunto farmaco miracoloso contro il diabete. Il labiale non combacia, così come non combacia quello del presunto inventore del prodotto offerto attraverso questa tecnica. Video del genere vengono proposti non solo a un pubblico italiano, ma anche a quello americano sfruttando sempre vip e media.

