Attenzione alle truffe online che sfruttano Alessandro Cattelan, Francesca Fagnani e Fabio Fazio (e altri ancora) a loro insaputa

Pagine Facebook condividono link a falsi siti che si fingono testate giornalistiche per attirare gli utenti in una truffa

Già nel mese di settembre era circolata un inesistente articolo attribuito a Repubblica in cui si sosteneva che Banca d’Italia avesse citato in giudizio Alessia Marcuzzi. Si trattava di un genere di truffe online, orchestrate dai malintenzionati per attirare gli utenti a investire in una piattaforma di trading online. La storia si ripete, ma con un’altra narrazione e altri protagonisti come i conduttori Alessandro Cattelan e Francesca Fagnani. La lista è lunga, molti sono i vip italiani coinvolti.

Per chi ha fretta

Piccole pagine create da poco e con pochi contenuti pubblicati, di politici o di artisti stranieri sconosciuti, condividono in lingua italiana delle presunte notizie riguardo i vip italiani con rilevazioni sconcertanti.

Il clickbait porta gli utenti a leggere dei siti che utilizzano la grafica delle testate giornalistiche italiane, come Repubblica, per fingere che l’articolo sia originale e credibile.

L’obiettivo finale è convincervi che i personaggi famosi abbiano utilizzato un servizio online per guadagnare denaro facile.

Nessuno dei Vip italiani si è prestato a queste truffe online.

Analisi

Ecco uno dei testi dei post Facebook che condividono il link truffaldino:

Il conduttore della trasmissione “Stasera c’è Cattelan” Alessandro Cattelan ha definito “irresponsabile” Francesca Fagnani e ha detto in diretta che “informazioni finanziarie di questa portata potrebbero scuotere le fondamenta della società italiana”.

In uno dei link ancora attivi (alcuni reindirizzano automaticamente a un sito dove vi invitano a investire sul trading) leggiamo:

Francesca Fagnani si è pentita di aver rivelato la verità. Ma era già troppo tardi. Lo scandalo è scoppiato durante una trasmissione in diretta, quando Francesca Fagnani ha accidentalmente rivelato il suo segreto sul programma. Molti spettatori hanno prestato attenzione alle parole “accidentali” di Francesca Fagnani e hanno iniziato a mandare messaggi in onda. Tuttavia, il programma è stato interrotto da una telefonata della Banca d’Italia, che ha chiesto di interrompere immediatamente il programma. Fortunatamente, siamo riusciti a convincere il direttore del programma “Stasera c’è Cattelan su Raidue” a darci una copia della registrazione del programma. Se avete il tempo di leggere questo articolo, tenete presente che potrebbe essere presto cancellato, come è accaduto per le trasmissioni televisive. Se avete modo di leggere questo articolo, consultate il link fornito dalla stessa Francesca Fagnani.

Per pignoleria estrema, abbiamo Alessandro Cattelan. Il conduttore ci informa di essere a conoscenza della bufala che circola sul suo conto, ritrovandosi numerose segnalazioni da parte dei suoi fan e amici. Ovviamente, smentisce quanto diffuso online e che lo mettono in cattiva luce di fronte agli utenti e alla conduttrice Francesca Fagnani.

La ricerca su Libreria inserzioni di Meta

Per individuare le pagine che pagano per diffondere la truffa basta consultare la Libreria inserzioni di Meta. Ecco cosa otteniamo cercando “Alessandro Cattelan“:

Stessa sorte se cerchiamo “Fabio Fazio“:

Cercando semplicemente “Fagnani” otteniamo già i primi post truffaldini sponsorizzati:

Alcuni esempi

Riscontriamo quattro sponsorizzazioni dalla pagina “Diamond Stars” (1–2–3–4) contenenti la seguente narrazione:

Francesca Fagnani, conduttrice del programma “Belve”, ha definito Melissa Satta “irresponsabile” e ha detto in diretta che “un’informazione finanziaria di questa portata potrebbe scuotere le fondamenta della societa italiana”.

Come nei casi riscontrati in passato, gli inserzionisti truffaldini fanno in modo che il link a cui rimandano sia il più possibile credibile. Il dominio che leggiamo nell’esempio è LA-REPUBBLICA.IT che ovviamente non rimanda al sito originale della testata giornalistica. Non risulta attualmente registrato, a dimostrazione di come i truffatori riescano a gestire a loro piacimento la condivisione social.

Nel caso di alcune condivisioni su Alessandro Cattelan troviamo indicato il dominio Repubblica.it. Anche in questo caso si tratta di una manipolazione.

Obiettivo Italia

Una delle pagine che condivide i falsi contenuti truffaldini su Alessandro Cattelan è quella di un politico brasiliano. Il suo nome è Paulo Foletto ed essendo un personaggio politico abbiamo a disposizione alcuni dati sulla sponsorizzazione. Per questo post, il gestore della pagina Facebook ha speso poco meno di 100 sterline britanniche (circa 115,67 euro) puntando su un pubblico italiano.

Ecco le regioni dove sono state mostrate le inserzioni:

Elenco delle pagine truffaldine

Di seguito un elenco, ottenuto grazie a Libreria inserzioni di Meta, delle pagine che hanno sponsorizzato questo genere di contenuti:

Ci fermiamo qua, la lista prosegue oltre e riporta ulteriori pagine create da poco, alcune per niente aggiornate o appartenenti a piccoli o sconosciuti “musicisti” e “sportivi” di varie parti del mondo.

Un altro trucco dei malviventi

Su Twitter c’è un ulteriore inganno. Account con il bollino blu, come , pubblica un tweet in cui vengono citate Eva Henger e ancora una volta Alessia Marcuzzi.

«Eva Henger attacca Alessia Marcuzzi e svela un segreto che farà arrabbiare la conduttrice» si legge nel tweet, ma una volta cliccato sul link condiviso veniamo reindirizzati dal sito Innovatetrendlink.click a Star.worldsinvesinglabs.click con la falsa notizia su Fagnani e Cattelan incorniciata con la grafica copiata della testata giornalistica italiana.

La truffa prosegue al telefono

Ad approfondire l’argomento da noi trattato a settembre sono stati i colleghi di Fanpage Valerio Berra e Andrea Parrella, i quali hanno finto di “cascare” nella truffa.

Abbiamo lasciato i nostri dati sul portale Immediate Momentum: mail e numero di telefono. Dieci minuti dopo ci ha richiamato un numero, dall’altra parte una ragazza parla un italiano quasi perfetto, anche se l’accento tradisce sfumature slave. Dice di chiamarsi Francesca Lombardi, difficile che sia il nome vero. Cerca di entrare in confidenza: “Che voce giovane che hai!”. Francesca vuole convincerci che Alessia Marcuzzi usi davvero i loro servizi: “Noi abbiamo tanti clienti Vip, da Alessia Marcuzzi a Gianluca Vacchi o Flavio Briatore”. La truffa regge anche davanti alle nostre domande: “Esistono tante truffe è vero. Ma tu hai visto la pubblicità di una persona affidabile. Tu andresti a fare la pubblicità di una associazione a delinquere? No, nemmeno la Marcuzzi lo farebbe”. Il passaggio dopo averci convinti sarebbe quello di investire su Immediate Momentum: “La cifra minima è 250 euro”. Una volta fatto l’account si arriverebbe sulla piattaforma dove bisogna mettere i soldi. Si chiama Krakcoin. Anche qui il nome è furbo. Kraken è una piattaforma di cripto molto nota. Krackoin copia il nome e copia anche il logo (è lo stesso ribaltato).

Contattato Valerio Berra, che in passato collaborava con la sezione Fact-checking di Open, veniamo a conoscenza che l’aver fornito il numero di telefono porta a una sgradevole conseguenza: numerose telefonate da parte del call center che promuove l’attività truffaldina.

Conclusioni

Bisogna diffidare da certi contenuti “acchiappaclick” in cui vengono tirati in ballo personaggi famosi italiani come Alessandro Cattelan, Francesca Fagnani, Fabio Fazio e tanti altri. Questi risultano essere sfruttati a loro insaputa per vere e proprie truffe online che invitano gli utenti a investire su piattaforma di trading online.

