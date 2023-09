No! Il Dottor Franco Berrino non è stato aggredito in diretta Tv

Non esiste nessun dottor Berrino: il video ha in realtà ad oggetto una rissa scoppiata in uno studio tv ucraino nel febbraio 2022

Moltissimi post stanno girando su Facebook in merito a una presunta «terribile notizia per gli anziani»: sono tutti accompagnati dalla stessa caption. Che recita: «Dott.Franco Berrino: non voglio più tacere! Anche gli anziani hanno il diritto di vivere! Sono stato aggredito in studio TV a causa..». Il testo si ferma qui, inducendo i lettori a cliccare nei link che in alcuni casi troviamo presenti. In altri casi c’è solo uno screenshot, in altri un video. Vediamo di che si tratta, e perché la storia del «Dottor Franco Berrino», aggredito in diretta Tv per alcune presunte dichiarazioni shock non è altro che una bufala.

Circolano moltissimi post in merito a una presunta censura ai danni di un anziano professor italiano, Franco Berrino

Il dottor Berrino non ha in realtà fatto nessuna sconvolgente e misteriosa rivelazione sui pensionati, perché il dottor Berrino non esiste

Il video dello scontro in uno studio televisivo condiviso da alcuni utenti ha in realtà ad oggetto una rissa scoppiata in uno studio tv ucraino nel febbraio 2022

Analisi

«Scandalo in studio. Un attacco a un famoso cardiologo! Il dottor Franco Berrino. Che cosa ha detto in onda?». Questa è la grafica che troviamo inserita nelle immagini in alcuni post. Queste sono le parole che si sentono nel video tratto da una presunta diretta del TgLa7 che lancia il servizio:

Durante le riprese della puntata di un programma dedicata al problema dell’ipertensione, c’è stata una svolta inaspettata: un cardiologo abilitato italiano, invitato a partecipare al programma, ha improvvisamente iniziato a parlare fuori dal copione e ha fatto una dichiarazione clamorosa. Per tutta risposta, Sauro Luigi, rappresentante della nota azienda farmaceutica peruviana Federfarma, non ha resistito, e ha attaccato il cardiologo. La diretta è stata interrotta.

Peccato che siano state pronunciate quando non si vedeva il volto dell’anchorwoman, che appare solo all’inizio e alla fine del filmato, in un maldestro e grossolano tentativo di doppiaggio. Per tutto il resto del discorso, vediamo i frame della rissa in studio.

In maniera esilarante, lo stesso identico copione viene ripetuto nel video di un’anchorwoman di Rainews24. Anche in questo caso, le sue labbra sono in sincrono soltanto all’inizio, e il risultato è talmente bizzarro che sembra frutto di un videmontaggio. Anche in questo caso, in copertina troviamo incollata l’immagine di un povero vecchietto malmenato, che secondo gli utenti sarebbe proprio lo stimato Franco Berrino.

Ecco chi è stato veramente aggredito

Ma cos’è successo davvero al povero dottor Berrino? Lo scopriamo grazie ai resoconti delle testate ucraine. Che ci fanno innanzitutto capire come il dottor Berrino non esista. La clip, infatti, riguarda uno scontro avvenuto in diretta tra il deputato della Piattaforma di opposizione – Per la vita (partito politico ucraino filorusso) Nestor Shufrych e il giornalista Yuri Butusov, nel corso del talk show condotto da Savik Shuster. I fatti hanno avuto luogo nel febbraio 2022.

I toni si sono alzati perché si stava dibattendo sul tema della libertà di parola. Butusov aveva accusato i deputati del partito di Shufrych di essere «fuggiti all’estero», ha definito Shufrych un traditore e ha detto che lui, insieme al leader del partito NASHI, Yevgeny Muraev, stava diffondendo narrazioni russe. Non contento, si è alzato e lo ha colpito in faccia. Dopo il combattimento, Shufrych ha abbandonato brevemente lo studio. Quando è tornato, ha definito il giornalista «un aspirante agitatore» e ha detto che «picchia come una ragazza». Di seguito il video completo, pubblicato su YouTube (dal minuto 2:23:37 circa):

Conclusioni

Il dottor Berrino non ha fatto nessuna sconvolgente e misteriosa rivelazione sui pensionati, perché il dottor Berrino non esiste. Il video dello scontro in uno studio televisivo condiviso da alcuni utenti ha in realtà ad oggetto una rissa scoppiata in uno studio tv ucraino nel febbraio 2022.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

