No! Questi conduttori non hanno promosso un farmaco miracoloso contro l’artrite

Circolano alcuni spot per promuovere un presunto farmaco miracoloso che sarebbe in grado di curare le malattie delle ossa e i dolori articolari (qui un esempio). Si tratta di un video realizzato con l’intelligenza artificiale modificando voci e immagini di una vecchia clip tratta dalla trasmissione Elisir, condotta da Michele Mirabella e con ospite il professor Carlo Francesco Selmi.

Per chi ha fretta:

Circola una clip tratta dalla trasmissione Elisir di Michele Mirabella con ospite il professor Carlo Francesco Selmi dove si promuove un presunto farmaco miracoloso.

Da una attenta analisi alla portata di tutti è possibile rendersi conto che il labbiale dei due ospiti è anomalo, indicando che si tratta di un deepfake.

La truffa in oggetto è stata denunciata recentemente dai diretti interessati.

Analisi

Chi diffonde la clip sullo spot del farmaco in oggetto usa la seguente didascalia:

Non sono necessarie iniezioni! Sbarazzati del dolore al ginocchio in 14 giorni, leggi questo!

Cliccando sulla condivisione si viene reindirizzati nella pagina Instagram iamafoodblog.

Lo spot del “farmaco miracoloso” generato con una AI

Lo spot del farmaco in oggetto frutto di una elaborazione mediante intelligenza artificiale. Stiamo parlando in pratica di deepfake. appare evidente osservando con attenzione le bocche di Mirabella e Selmi, non perfettamente sincronizzate con le loro voci e con frequenti artefatti in cui le labbra si deformano fondendosi coi denti.

Per chi avesse dubbi facciamo notare che i diretti interessati hanno già denunciato la truffa, come possiamo leggere in un articolo dell’associazione Humanitas – di cui è membro lo stesso professor Selmi -, risalente allo scorso 14 dicembre, di cui riportiamo i punti salienti:

Un video generato dall’Intelligenza Artificiale in cui Michele Mirabella, conduttore della trasmissione Elisir, intervista un medico di Humanitas, il prof. Carlo Selmi, che più volte è stato ospite in trasmissione. Nel video viene pubblicizzata l’esistenza di un unguento ‘miracoloso’ che cura artrite, artrosi e altri problemi delle articolazioni. Si tratta, come denunciato da Elisir, di un video falso: le immagini e l’audio del prof. Carlo Selmi sono stati manipolati con un software di Intelligenza Artificiale e diffuse per pubblicizzare terapie non validate scientificamente.

Facciamo nostro anche l’invito di Humanitas a «prestare la massima attenzione ai contenuti online, soprattutto nei casi in cui vengano promossi trattamenti che promettono guarigioni miracolose». Mentre ci si dovrebbe fidare solo delle terapie «comprovate da studi scientifici», i quali sono pubblicati su riviste di settore, non nei Social network o mediante i deepfake.

Conclusioni

Abbiamo visto che lo spot del farmaco in oggetto è una truffa confezionata mediante un deepfake. Diffidate dai contenuti che promettono cure miracolose, senza avvalersi di fonti reali e comprovate da studi scientifici rilevanti.

