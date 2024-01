No! Alberto Zangrillo non ha promosso un miracoloso prodotto dimagrante

Le voci non corrispondono al labiale, e non viene spiegato nulla riguardo al prodotto

Circola un video in cui si vede l’editore di Open e direttore del Tg La7 Enrico Mentana promuovere un fantomatico prodotto dimagrante durante l’edizione pomeridiana del telegiornale, assieme ad Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio-Toraco-Vascolare e dell’Area Unica di Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica, dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il video è una truffa. Vediamo perché.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Nessun esercizio! Nessuna dieta! Nessun rimbalzo! I risultati saranno visibili in 7 giorni. I titoli di oggi #perditapeso, una tazza al giorno, non importa quanti anni hai, è molto facile perdere peso

Il video appare subito inusuale. Quello che si sente dire a Mentana, infatti, non corrisponde ai movimenti delle sue labbra, che scandiscono parole completamente diverse. Lo stesso avviene per Zangrillo. L’introduzione di Mentana, poi, è vaga, come avviene tipicamente in questo genere di truffe: «Oggi, i medici italiani hanno svelato il segreto di come perdere peso velocemente». Zangrillo risponde immediatamente con un innaturale «ciao». Prima il professore parla di metodo per eliminare il grasso, poi si riferisce a «un cucchiaio» di prodotto in grado di far perdere 30 chili di peso in due settimane. La descrizione parla di una tazza. Tre definizioni diverse nello stesso post.

Il video è una truffa

Mentre Zangrillo parla, vengono mostrate immagini in maniera mai vista al Tg La7. Lo schermo diviso in tre parti, il professore piccolo su un solo lato, sotto di lui la sigla del Tg, e a destra una padella in cui vengono soffritte delle verdure, alternate al video di una ragazza che mostra il suo presunto dimagrimento. Non viene illustrata nessuna caratteristica biochimica del presunto prodotto. Non viene mostrato e non viene nemmeno detto quale sia il nome.

Conclusioni

Circola un video in cui Enrico Mentana invita Alberto Zangrillo a presentare un prodotto dimagrante durante il Tg La7. Il video è alternato. Le voci non corrispondono al labiale. Non viene spiegato nulla riguardo al prodotto. Il video è una truffa.

