La famiglia Berlusconi non ha promosso un sito di trading online

Ci siamo imbattuti in diversi contenuti online alterati e deepfake generati appositamente per promuovere prodotti o servizi truffa. Dopo il caso di Piero Angela, “resuscitato” grazie a un deepfake generato dall’intelligenza artificiale, tocca a Silvio Berlusconi. Sono diverse le pagine Facebook, appena create, che stanno sponsorizzando un video dove sfruttano le figure di Silvio e Pier Silvio Berlusconi, tirando in mezzo anche Marina Berlusconi, per promuovere in maniera ingannevole un sito di trading online.

I video sono dei deepfake generati per far credere che la famiglia Berlusconi promuova un sito di trading online.

I video originali risalgono al 2023.

Analisi

Ecco un elenco delle pagine riscontrate, teoricamente “italiane”, che hanno sponsorizzato il deepfake:

Un altro esempio, dove nel video c’è solo Pier Silvio Berlusconi:

La narrazione riporta che la famiglia Berlusconi avrebbe rispettato il volere del defunto ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, pubblicando all’anniversario della sua morte una piattaforma di investimento online.

I video originali usati per i deepfake

Il video deepfake di Pier Silvio Berlusconi sfrutta il suo intervento durante l’anniversario della morte del padre, durante un evento pubblico caricato nel canale Youtube di Mediaset Infinity. Nel suo discorso non parla mai di una fantomatica piattaforma online voluta dal padre per promuovere investimenti.

Il video di Silvio Berlusconi non è stato registrato nel 2020, come riportato falsamente dai truffatori nel deepfake. La clip è quella del 2023, l’ultima registrata come leader di Forza Italia prima di morire:

Le pagine “italiane”

Rispetto ai casi passati, per i deepfake che sfruttano la famiglia Berlusconi sono state utilizzate delle pagine apparentemente “italiane”. Quella creata il 25 giugno 2024 e intitolata “Musica di Strada” riporta diversi dati, come una mail e un sito internet (quest’ultimo non risulta registrato):

La mail «musica-di-strada@libero.it» risulta inesistente:

Accedendo alla libreria inserzioni, si riscontrano due post sponsorizzati.

Come nei casi passati, i beneficiari hanno nomi stranieri. Per la sponsorizzazione della pagina “Musica di strada”, rivolta agli utenti del Nord Italia, figura un tale “Had Moy” sia come beneficiario che come pagante.

Il sito truffa che usa la grafica Finivest

La pagina “Musica di Strada” promuove il sito Quatrolina.com (dominio registrato il 29 maggio 2024) che, una volta aperto, mostra una landing con la grafica di Finivest e un altro video deepfake (caricato su Vimeo) che sfrutta la figura di Marina Berlusconi. Oltre al logo Fininvest, troviamo anche quelli di Fideuram, IWBank e UBI Banca.

Conclusioni

La famiglia Berlusconi non ha promosso uno o più siti di trading online. I video, diffusi via Facebook risultano sponsorizzati da delle pagine create da poco, sono dei deepfake generati tramite l’intelligenza artificiale.

