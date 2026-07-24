Yamal con la bandiera palestinese e la coppa del Mondo? La foto è stata creata con l’AI

La foto reale del calciatore mostra solo la maglia della Spagna con la scritta "Campeones"

Circola sui social una foto di Lamine Yamal che impugna la Coppa del Mondo avvolto nella bandiera palestinese, dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. L’immagine è falsa in quanto è stata alterata con strumenti di intelligenza artificiale a partire da una foto reale del calciatore. Non è la prima immagine falsa di questo tipo circolata dopo la finale del 19 luglio, come la foto di Yamal in ginocchio con una kefiah palestinese, anch’essa generata con l’AI di OpenAI.

Cosa mostra la foto che circola

Nell’immagine virale è visibile Yamal mentre tiene la coppa nella mano destra e indossa una bandiera palestinese sulle spalle. I messaggi che accompagnano la foto la descrivono come «la foto più bella del giorno» e «la foto più bella dedicata ai bambini di Gaza».

Perché la foto è falsa

La ricerca inversa dell’immagine riporta alla foto originale pubblicata dallo stesso Yamal sul suo profilo Instagram, in cui il calciatore regge la coppa con una maglia della Spagna con la scritta «Campeones» sulle spalle. Di fatto, nessuna bandiera palestinese.

Il sistema di rilevamento di OpenAI ha individuato nell’immagine il watermark della propria intelligenza artificiale: «Questo contenuto è stato generato utilizzando strumenti OpenAI».

Conclusioni

La foto di Lamine Yamal con la bandiera palestinese e la Coppa del Mondo è falsa, creata alterando quella originale pubblicata dal calciatore sul suo profilo Instagram.

Una verifica precedente è stata pubblicata dai colleghi spagnoli di Maldita.

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