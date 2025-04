Minaccia un TikToker che racconta la sua storia giudiziaria in diretta: Riccardo Pappacena passa dai domiciliari al carcere

Il 45enne aveva già una misura restrittiva in corso a seguito della condanna per il pestaggio di un anziano

Ancora guai per Riccardo Pappacena, 45enne campano già noto alle forze dell’ordine. Pappacena, che nel 2023 era stato condannato in primo grado insieme al fratello Domenico per aver aggredito un anziano davanti al tribunale di Reggio Calabria, è finito nuovamente nei guai. Il 45enne, infatti, era stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a seguito della condanna per il pestaggio dell’anziano. Dopo essersi imbattuto in una diretta del tiktoker milanese Giancarlo Ferraina, Pappacena ha iniziato a minacciarlo con alcuni messaggi espliciti. Nelle minacce spuntavano anche immagini inquietanti, come quella del volto del tiktoker in una bara o la foto del campanello di casa sua, facendo intendere la possibilità di un agguato.

L’arresto

Una segnalazione anonima alla procura di Reggio Calabria ha fatto scattare le indagini. Gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità dell’autore delle minacce. Le indagini si sono successivamente spostate alla Procura Generale di Bologna, che ha ottenuto l’aggravamento della misura cautelare per Riccardo Pappacena. Il giudice ha disposto il trasferimento in carcere del 45enne, ritenendo che le minacce social configurassero una violazione grave delle misure cautelari.

La condanna precedente

Riccardo Pappacena e il fratello Domenico erano già noti alle forze dell’ordine. Nel 2023, i due erano stati condannati per aver aggredito un uomo anziano che si era aggiudicato all’asta un loro immobile messo in vendita per debiti mai saldati. L’aggressione avvenne davanti al tribunale di Reggio Calabria, portando i due fratelli a rispondere di accuse gravi, tra cui lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e tentata estorsione.