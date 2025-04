Università di Torino, 67 studenti sotto accusa: «Hanno hackerato il test d’esame sullo Storytelling»

Avrebbero usato l'intelligenza artificiale per il test del corso del professor Perissinotto. Ora rischiano molto

All’Università di Torino c’è un’indagine sull’esame del corso di Storytelling del professore-scrittore Alessandro Perissinotto. Perché 67 studenti (su un totale di 200) avrebbero effettuato un hackeraggio e usato l’intelligenza artificiale per truffare. Secondo l’accusa, di cui parla oggi l’edizione torinese del Corriere della Sera, uno o più esterni sarebbero riusciti ad accedere ai computer durante la prova scritta. Compilando i quesiti al posto degli studenti dell’appello di gennaio.

La denuncia e le indagini

«L’ho comunicato nel consiglio di dipartimento di mercoledì. C’è stata una denuncia alla polizia postale e sono in corso le indagini», spiega il direttore di Studi Umanistici Alessandro Mengozzi. Ad Aosta pochi giorni fa era toccato agli studenti delle medie riuscire a violare il registro elettronico. A Torino a tentare di «fregare» il sistema ci hanno provato alcuni universitari iscritti al corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Molti di loro erano immobili durante l’esame e questo ha insospettito il professor Perissinotto. È lui ad aver segnalato l’anomalia agli uffici informatici. I tecnici hanno individuato accessi da remoto da parte di persone estranee all’aula d’esame, che hanno compilato i quesiti al posto dei presenti. Anche se la modalità non sembra essere ancora chiara.

L’accesso al test

Potrebbero aver ricevuto l’accesso al test con gli iscritti tramite le credenziali. O accedendo a un pc da remoto. Oppure sono riusciti a manomettere la piattaforma, alterando l’algoritmo per visualizzare in anticipo le risposte corrette. La prova consisteva in un esame a risposta multipla. 30 domande caricate sulla piattaforma Moodle il giorno dell’appello. Il sistema dovrebbe garantire imparzialità e oggettività. Ma stavolta si è rivelato vulnerabile.