Violenta per mesi la badante dei genitori anziani, 40enne arrestato. Il caso ad Alba

«La signora ha fatto molta fatica a denunciare, in virtù del rapporto con gli anziani che assisteva», dichiara l'avvocata della donna. L'uomo ora è in carcere

Un uomo di 40 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri con l’accusa di aver abusato per mesi della badante che si prendeva cura dei suoi genitori anziani residenti ad Alba, in provincia di Cuneo. L’uomo ora si trova nel carcere alle Vallette di Torino ed è risultato recidivo. Il 40enne, infatti, era già stato condannato per lo stesso reato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le violenze sarebbero durate nel periodo compreso tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

«Ha fatto fatica a denunciare»

La donna aveva una formazione specifica per poter assistere gli anziani e prestava le cure all’anziana coppia che conviveva con il figlio 40enne. Come riporta l’avvocata della donna, Silvia Calzolaro, la «signora ha fatto molta fatica a denunciare, proprio in virtù del rapporto con gli anziani che assisteva». Tuttavia, si era rivolta all’associazione «Mai più sole» per chiedere aiuto. L’uomo è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia e ha negato ogni addebito. Mentre la donna ha affrontato l’incidente probatorio.