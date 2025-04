Bitonto, uccide la moglie con le forbici e tenta il suicidio. Poi la chiamata ai carabinieri: «L’ho ammazzata, venite»

La vittima si chiamava Lucia Chiapparino e aveva 3 figli con il marito che le ha tolto la vita

«Venite, ho ucciso mia moglie». Sono queste le parole pronunciate da Vincenzo Visaggi, 75 anni, ai carabinieri dopo aver tolto la vita alla moglie, Lucia Chiapparino, sua coetanea. Il femminicidio è avvenuto nell’abitazione della coppia a Maruggio, frazione di Bitonto (Bari), utilizzando un paio di forbici, ritrovate successivamente sulla scena del crimine. Dopo il delitto, l’uomo ha tentato di togliersi la vita colpendosi al torace con le stesse forbici. Ferito, ma non gravemente, è stato soccorso e trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari, dove è attualmente ricoverato.

Lucia Chiapparino aveva 3 figli

È stato lui stesso a chiamare i carabinieri e a confessare quanto accaduto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato nel bagno dell’abitazione. Lucia Chiapparino lascia tre figli avuti con il marito che l’ha uccisa. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e cercare di delineare il movente. Si sta anche verificando se in passato vi fossero state segnalazioni di episodi di violenza all’interno della coppia. «Non ci sono parole giuste. C’è solo il silenzio di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito. Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza. Non aggiungo altro. Non servono parole, oggi», ha dichiarato il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci.