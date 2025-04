Uccisa a coltellate davanti a casa sua, l’agguato nel cortile del condominio: arrestato l’ex marito

La donna di 55 anni era appena uscita dall'auto, quando si sarebbe ritrovata davanti l'ex marito che l'ha colpita a coltellate. L'aggressione a Samarate, in provincia di Varese

È stato arrestato l’ex marito della donna uccisa a coltellate a Samarate, nel Varesotto. La donna di 55 anni è stata aggredita davanti a casa sua poco prima delle 19. L’uomo l’avrebbe colpita con diverse coltellate. L’aggressione sarebbe avvenuta sotto gli occhi dei genitori della vittima. Soccorsa subito dopo dal personale del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnano, in provincia di Milano. Ma arrivata in ospedale, la donna è morta.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del reparto operativo di Varese hanno individuato il presunto aggressore. L’uomo è stato bloccato con il taser e portato in ospedale. L’agguato si sarebbe consumato nel cortile condominiale, appena la donna è scesa dall’auto.

In aggiornamento