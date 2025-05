Bevono dalle fontanelle lungo il percorso di gara, oltre 130 intossicati: l’allarme a Valdagno

Avviate verifiche sulle acque incriminate dopo le segnalazioni a catena. E il sindaco chiude due fontane

133 persone si sono presentate al pronto soccorso dell’ospedale di Valdagno (Vicenza), o hanno contattato la guardia medica, perché colpite da problemi gastrointestinali. Le visite effettuate dai sanitari in questi giorni hanno consentito di individuare un fattore comune nei pazienti: avevano tutti partecipato a una gara podistica locale – la «camminata tra boschi e contrade» – lo scorso 1° maggio, abbeverandosi durante il percorso in alcune fontane private, non allacciate all’acquedotto comunale.

Gli esami svolti

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica ha avviato gli accertamenti e sono stati effettuati i prelievi sulle fontanelle ritenute all’origine della probabile intossicazione. I risultati degli esami di laboratorio sull’acqua saranno arriveranno nel prossimi giorni. Nel frattempo il primo cittadino di Valdagno ha firmato un’ordinanza vietando l’utilizzo dell’acqua di due fontane: «Masteghini o fontana del Cengio» e quella della «Fanana». Valdagno è stata colpita duramente dal maltempo nelle scorse settimane, e c’è anche la possibilità che quei rovesci possano aver a che fare con tutta questa vicenda.