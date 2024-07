Mangia una fetta di torta preparata dal figlio e finisce in ospedale, la mamma non sapeva che era un dolce all’hashish

Nessuna denuncia ma una segnalazione alla prefettura per il 21enne, che ha ammesso di aver preparato il dolce per una serata in compagnia di amici

Doveva essere il dessert per una serata in compagnia di amici, ma è rimasto in frigo con il rischio che qualcuno potesse assaggiarlo senza conoscerne gli ingredienti. Succede a Correzzola, in provincia di Padova, dove mercoledì 10 luglio una donna è stata portata in ospedale dopo aver segnalato uno stato di malessere. Il motivo? Aveva mangiato alcuni brownies al cioccolato, preparati dal figlio, con un’aggiunta di cannabis nell’impasto. Quando il 21enne è uscito di casa, i suoi genitori hanno voluto assaggiare una fetta a testa, ma la madre si è subito sentita male e si è spaventata. A quel punto, racconta il Corriere Veneto, il marito l’ha accompagnata all’ospedale di Piove di Sacco, dove è stata ricoverata.

In un primo momento, i medici hanno pensato a un’intossicazione alimentare. Le analisi hanno rivelato però un’altra spiegazione del suo malessere: la donna aveva assunto marijuana inconsapevolmente. A casa della famiglia si sono presentati i carabinieri, che – racconta sempre il Corriere – hanno perquisito la stanza del 21enne e sequestrato il dolce. Il ragazzo ha ammesso di averlo preparato per divertimento ma di essersi dimenticato di riporlo in un luogo sicuro. Nessuna denuncia per lui. Soltanto una segnalazione alla prefettura di Padova, dato che secondo i carabinieri il 21enne potrebbe essere un consumatore abituale di hashish.

Foto di copertina: Dreamstime/Michael Nosek

