L’estate anticipata del 1° maggio: previste punte oltre i 30°C durante il ponte

L'anticiclone africano porta la prima vera ondata di calore dell'anno. Milano verso il record di temperatura, in montagna lo zero termico è alle altitudini che in genere si registrano a luglio

L’estate è ancora lontana, ma l’Italia sta già per affrontare la prima vera ondata di calore del 2025. Durante il ponte del 1° maggio arriverà sulla Penisola l’anticiclone africano, che farà salire vertiginosamente le temperature, ben oltre la media stagionale. Nei prossimi giorni, si raggiungeranno picchi di 34 gradi a Siracusa, 31 gradi a Catania, 30 a Foggia, nel Cagliaritano e persino a Bolzano. In tutta la pianura padana le massime si aggireranno intorno ai 27-28 gradi sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato. Meno coinvolte le zone costiere, soprattutto quelle dell’Adriatico, che possono beneficiare della mitigazione dei mari ancora freddi.

L’estate che dura sempre di più

Secondo gli esperti, il fatto che la prima ondata di calore arrivi già all’inizio di maggio è l’ennesima anomalia determinata dai cambiamenti climatici. «L’anticiclone africano sulla penisola tra aprile e maggio è in anticipo rispetto agli anni scorsi, una situazione che potrebbe essere inserita nell’alveo dei fenomeni anomali conseguenti al riscaldamento globale», spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Il Meteo, al Corriere della Sera. L’esperto aggiunge: «Questa ondata di calore ha una forza tale che si estenderà fino al cuore dell’Europa. Stiamo assistendo in questi anni all’allungamento della stagione estiva, che dura da fine aprile a ottobre inoltrato».

Lo zero termico come a luglio

Le temperature che nei prossimi giorni si toccheranno nelle regioni del Nord saranno di 7-8 gradi sopra le medie del periodo. Lo zero termico, ossia la quota più bassa alla quale la temperatura dell’aria raggiunge i valori di 0°C, sarà posizionato intorno ai 3.600 metri. Un valore che, sottolinea Gussoni, in genere si registra a luglio.

Milano verso un nuovo record di temperatura

Prendendo in considerazione tutte le temperature massime registrate nella giornata del 1° maggio a Milano dal 1973 ad oggi, quella del 2025 potrebbe essere la più alta di sempre. I meteorologi prevedono infatti punte di 29 gradi nella festa dei lavoratori. Un valore ben al di sopra del precedente record di 27,6°C, stabilito nel 2000.

Le minime notturne

Complice il fatto che l’estate è ancora lontana, ci saranno forti differenze tra le temperature massime e le minime notturne. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de Il Meteo, «le escursioni termiche arriveranno localmente anche a oltre 20 gradi di differenza, specialmente in Puglia e in Sardegna». In ogni caso, questo “antipasto” di caldo estivo dovrebbe avere vita breve. Già nel pomeriggio di domenica 4 maggio si prevedono temporali sulle Alpi e sui rilievi. Dalla prossima settimana, poi, arriverà l’aria più fresca dal Nord Europa, che farà abbassare le temperature.

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner | Caldo torrido in piazza Duomo, a Milano, 17 Agosto 2023