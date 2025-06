Dormire in Tesla per sfuggire al caldo: anche Andrea Crisanti cede al richiamo di Elon Musk

Dopo Fratoianni e Piccolotti, il senatore Pd svela la sua passione per l'auto elettrica, utilizzata come letto per risparmiare l'aria condizionata

Che l’estate italiana fosse ormai spietata lo sapevamo. Ma che anche un senatore della Repubblica finisse a dormire in macchina per rinfrescarsi, forse no. È successo ad Andrea Crisanti, microbiologo, docente universitario e parlamentare Pd, che ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha raccontato una notte d’estate particolarmente rovente: «Vivo in affitto a Roma, e non ho l’aria condizionata. Una sera faceva talmente caldo che per riuscire a dormire sono dovuto uscire». Il punto è dove è finito il senatore: «Sono andato a dormire in macchina. Nella mia Tesla».

Il precedente di Fratoianni e Piccolotti

Un déjà vu per chi ricorda la vicenda di Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti, che lo scorso marzo avevano rivelato di essere proprietari di una Tesla, aggiungendo di essersi pentiti dell’acquisto dell’auto di Elon Musk, avvenuto però prima della «conversione nazista» dell’imprenditore. Al contrario Crisanti, mai pentito del suo acquisto, ha svelato l’insolito utilizzo: «Sono sceso in pigiama, ho preso un cuscino, ho aperto i finestrini perché c’era un po’ di brezza, ho tirato giù il sedile – che nella Tesla si fa molto facilmente – e mi sono addormentato». Il sonno è durato fino all’alba. Poi, è tornato a casa. «Quando è spuntato il sole mi sono dovuto alzare». ha dichiarato.