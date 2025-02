San Valentino nella villa di Andrea Crisanti: cena e pernottamento a 2.450 euro (per una sola coppia)

Il microbiologo e senatore del Pd assicura che sono già arrivate molte richieste: «Interesse elevato, stiamo facendo una selezione»

Chi non sognerebbe di trascorrere San Valentino in una splendida villa storica? Magari con una cena a base di pesce e una suite lussuosa e dall’atmosfera romantica. A proporre quest’esperienza da sogno è il microbiologo e senatore del Pd Andrea Crisanti, diventato noto ai più durante la pandemia di Covid-19. Nel 2022, insieme alla moglie Nicoletta Catteruccia, lo scienziato ha comprato Villa Priuli, situata a Villa del Ferro, in Val Liona (Vicenza). In vista di San Valentino, il microbiologo ha pensato bene di mettere a disposizione la residenza da sogno a una coppia di innamorati. Il costo, però, è piuttosto proibitivo: 2.450 euro per una sola notte.

La cena di San Valentino

Il prezzo, ovviamente, non comprende solo il pernottamento, ma anche una cena esclusiva preparata appositamente dallo chef Enrico Zannelli. Il menù a cui ha pensato Crisanti è a base di pesce: aperitivo con tempura di gamberi, capesante e salvia croccante, antipasti con scampi in crosta di sala e un carpaccio di pesce spada. Per il primo piatto, il pacchetto «San Valentino Luxury Edition» prevede tortelli ripieni di granseola, mentre come secondo è previsto un polpo arrostito su mousseline di patata. Infine, un dessert a base di frutto della passione e un romantico brindisi con champagne e rose rosse.

Crisanti: «Tante richieste»

Nonostante il costo proibitivo, sarebbero già diverse le coppie di innamorati interessate a trascorrere San Valentino nella villa. «Stiamo selezionando le richieste pervenute finora. C’è già un interesse elevato rispetto alle nostre aspettative. Del resto, ho sempre detto che avrei voluto aprire la villa alla comunità e così ho fatto», spiega lo stesso Crisanti al Corriere. La villa acquistata dal microbiologo, che è stata abbandonata per 25 anni, ha un grande valore storico, ma è anche difficile da mantenere pulita e ordinata: «Quando mia moglie e io abbiamo visto questa villa, ce ne siamo subito innamorati: abbiamo dovuto ristrutturarla in linea con lo stile, il luogo e in base a criteri di sostenibilità. Ma non è quello l’impegno maggiore che richiede: la maggiore incombenza è mantenerla. I costi di gestione sono molto elevati», rivela il senatore del Pd.

La villa acquistata da Andrea Crisanti nel 2022

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi | Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Pd