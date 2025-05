Il ministro Lollobrigida e Trump Papa: «Ci sono anche altri leader che vestono in modi che non condividiamo» – Il video

Il ministro dell'Agricoltura sembra aver scambiato il fotomontaggio per uno scatto autentico

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida dice che il fotomontaggio di Donald Trump vestito da Papa non l’ha impressionato più di tanto. Ma l’ex compagno di Arianna Meloni sembra davvero pensare che quella foto fosse vera. «Noi non pensiamo niente dei nostri alleati. Ci sono anche leader di altri Paesi, dalla Cina all’Africa, che vestono in modi che non condividiamo», dice in un video di LaPresse.