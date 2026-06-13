La guerra in Medio Oriente stravolge l’estate degli italiani: hotel e traghetti alle stelle, ma crollano i prezzi dei voli per l’estero

Il report di Assoutenti sulle vacanze: a causa della crisi geopolitica mancano alloggi in Italia e una settimana ad agosto costa in media oltre 2.000 euro. Civitavecchia-Olbia schizza a 1.600 euro, mentre crollano i prezzi per Santorini e le Maldive

I venti di crisi in Medio Oriente arrivano a condizionare pesantemente anche le vacanze estive degli italiani. Lo scenario geopolitico sta ridisegnando la mappa del turismo, modificando da un lato le abitudini delle famiglie e dall’altro provocando una vera e propria tempesta sulle tariffe. A fare il punto è il “Dossier vacanze 2026” realizzato da Assoutenti, che fotografa una situazione paradossale: l’impennata dei costi per rimanere in Italia e il contestuale crollo dei prezzi dei biglietti aerei per le mete estere.

Meno alloggi e prezzi record

Il timore diffuso per l’allargamento del conflitto internazionale ha spinto una massiccia fetta di cittadini a rinunciare ai viaggi oltreconfine, preferendo le località balneari nazionali. Il risultato è un immediato sold-out. Chi cerca oggi un alloggio per la settimana centrale di agosto (dal 9 al 16 del mese) deve fare i conti con una disponibilità di strutture ormai ridotta al lumicino e con listini sensibilmente gonfiati.

Una famiglia tipo con due figli che prenota in questo periodo un soggiorno di sette notti in un hotel a tre stelle spende in media 2.025 euro, con un incremento del +12,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le differenze territoriali sono enormi. La Puglia si conferma la meta più accessibile con Vieste a 1.255 euro, seguita dalla Riviera Romagnola, dove per Rimini o Milano Marittima bastano meno di 1.400 euro. Le cifre salgono a 1.700 euro nelle località venete come Jesolo, Bibione e Caorle, superano i 2.000 euro in Sicilia a Cefalù e San Vito Lo Capo, fino a toccare il picco dei 4.800 euro richiesti a Baja Sardinia, in Sardegna.

La stangata dei traghetti alimentata dal caro carburante

Raggiungere le isole d’agosto rischia di diventare un lusso per pochi. Il dossier di Assoutenti individua nei traghetti la vera nota dolente dell’estate. Il rincaro dei carburanti, diretta conseguenza delle tensioni belliche in Iran, ha spinto le compagnie di navigazione ad applicare pesanti rincari sulle tariffe, cresciute in media del 10,9% su base annua.

I calcoli per un nucleo di quattro persone con auto al seguito per i viaggi compresi tra l’8 e il 16 agosto sono proibitivi. Per la tratta Civitavecchia-Olbia servono ben 1.665 euro, che diventano 1.412 euro per viaggiare da Genova a Porto Torres e 1.214 euro da Livorno a Olbia. Leggermente più economica la linea Napoli-Palermo, che si attesta comunque sugli 807 euro.

Il paradosso dei voli: boom di sconti per l’estero

Di contro, la forte contrazione della domanda verso l’estero ha costretto le compagnie aeree a tagliare drasticamente i prezzi dei biglietti per non far viaggiare i velivoli vuoti, registrando una flessione media del -23%. Volare verso mete tradizionalmente costose in alta stagione non è mai stato così conveniente.

Un volo di andata e ritorno da Milano a Santorini per la settimana di Ferragosto costa quest’anno a partire da 173 euro, contro i quasi 400 euro del passato, segnando un crollo del 56,5%. Chi parte da Roma può raggiungere Creta con 308 euro (con un risparmio del 40,7%) o Tenerife con 323 euro. Anche per le destinazioni a lungo raggio si registrano diminuzioni a doppia cifra: i voli per Sharm el-Sheikh calano del 34%, mentre i biglietti per le Maldive, le Seychelles, Capo Verde e Zanzibar costano tra il 17% e il 23% in meno rispetto all’estate scorsa.

Il rischio di speculazioni sulla pelle dei consumatori

La situazione ha spinto l’associazione dei consumatori a lanciare un severo monito agli operatori del comparto. Il timore è che la crisi internazionale possa trasformarsi in un pretesto per giustificare aumenti ingiustificati anche laddove non vi sia un reale impatto logistico o energetico. «La guerra in Medio Oriente ha prodotto uno tsunami sul comparto turistico modificando le scelte estive dei cittadini. Tuttavia, come sempre in questi casi, il rischio è che la crisi geopolitica sia utilizzata dagli operatori del settore per applicare rincari di prezzi e tariffe anche per voci che nulla hanno a che vedere con la situazione internazionale, realizzando una vera e propria speculazione sulle vacanze degli italiani». Questo il commento del presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, che invita a monitorare con attenzione l’evoluzione dei mercati nelle prossime settimane per evitare che l’estate si trasformi in un salasso ingiustificato.