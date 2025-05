Sciopero dei treni dalle 9 alle 17, cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti a Roma: quali sono le fasce garantite

Lo stop nazionale è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie

Nuovi disagi per i pendolari. Oggi, martedì 6 maggio, è previsto uno sciopero nazionale della durata di otto ore, dalle 9 alle 17, del personale ferroviario e di appalti ferroviari indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie. «Quella dei ferrovieri, insieme a molte altre, sia nel settore pubblico che in quello privato, è un’altra importante categoria – sottolinea il leader della Cgil, Maurizio Landini – senza contratto e ancora senza un rinnovo che permetta di aumentare il valore reale dei salari anche in rapporto all’inflazione. Tutto questo è inaccettabile».

Per il sindacalista è «necessario dare ora – prosegue – una decisiva accelerata alla trattativa, riconoscendo agli oltre 90 mila ferrovieri e lavoratori degli appalti, oggi in sciopero, un adeguato aumento salariale, in grado di aumentare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione e ottenere, dal punto di vista normativo, un’adeguata conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro», conclude.

Ritardi fino a 90 minuti a Roma

A Roma Termini cancellazioni e ritardi, anche di 90 minuti, sia per gli arrivi sia per le partenze. Attualmente sono stati cancellati i treni diretti per Milano, Napoli, Venezia, Pisa, e Trieste. Così, tra le altre corse, annullati anche gli arrivi da Bolzano e Bari. Cancellazioni per i regionali, da Fiumicino aeroporto e Frascati, e circa 90 minuti di ritardo per le partenze da Termini verso Cassino, Minturno e Civitavecchia, e 70 in direzione Latina. File agli infopoint, con i passeggeri intenti a controllare i tabelloni e cercare soluzioni possibili.

Disagi anche a Napoli

Disagi anche a Napoli dove i Frecciarossa diretti a Milano delle ore 9:55, 10:20 e 10:55, così come il Regionale delle 9:29 destinazione Caserta sono stati cancellati. Alle ore 10 si terrà un presidio sindacale davanti all’ingresso principale della stazione a piazza Garibaldi. Lunghe file davanti agli infopoint di Trenitalia, i passeggeri controllano i tabelloni delle partenze e degli arrivi per trovare soluzioni alternative ai collegamenti cancellati. I disagi per lo sciopero riguarderanno soprattutto le ore centrali della giornata. Così come previsto dalla normativa, alcune corse saranno garantite nell’arco nelle otto ore di stop. Sul sito ufficiale di Trenitalia è possibile consultare l’elenco completo dei treni garantiti, ma non è escluso che possano esserci ulteriori disagi e cancellazioni nel corso della giornata.

Trenta scioperi nel mese di maggio

Quello di oggi è solo uno dei circa trenta scioperi che sono in programma nel settore dei trasporti, sia a livello locale che nazionale, questo mese di maggio. È stato, invece, cancellato lo stop di quattro ore nel trasporto aereo della Cub, previsto per il 9 maggio. Sciopero revocato dalla stessa sigla sindacale dopo l’intervento dell’Autorità.