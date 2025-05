Leone XIV resta con Musk: il Papa sceglie di continuare su X e rilancia l’account Pontifex

Dopo tre settimane di silenzio riattivato l'account ufficiale del papato. Su Instagram, invece, cambia il nome e verrà archiviato il profilo @Franciscus

In continuità con Papa Francesco, ma a metà: questa la strategia social del neoeletto Papa Leone XIV. L’account su X, @Pontifex, sarà rivitalizzato dopo tre settimane di silenzio per prendere nuovamente in mano la tradizione iniziata con Benedetto XVI e ribadita da Bergoglio. Su Instagram, invece, sarà per ovvi motivi abbandonato il nome @Franciscus e adottato il nickname in inglese @Pontifex – Pope Leo XIV. A comunicarlo è la Sala stampa vaticana, che ha sbloccato una situazione di stallo già segnalata da Open. L’account personale del papa, o meglio del fu Robert Francis Prevost, sarà invece abbandonato, come ampiamente prevedibile.

La scelta di Leone XIV

«Il Santo Padre Leone XIV ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram». Questa la comunicazione ufficiale della Santa Sede, che ha ribadito la decisione del pontefice di «ereditare» ciò che prima era stato di Francesco e di Benedetto XVI. Sul social X i post «sono pubblicati in nove lingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco, polacco, arabo e latino) e raggiungono complessivamente 52 milioni di follower». Anche su Instagram sarà raccolto lo spunto di Bergoglio, che nel 2016 per primo aveva aperto un account ufficiale.

L’archivio dedicato per i post di Papa Francesco

E tutto quello che c’era prima? Non andrà perduto, rassicura il Vaticano. «I contenuti pubblicati da Papa Francesco verranno prossimamente archiviati su una apposita sezione del sito web istituzionale della Santa Sede». Per quanto riguarda Instagram, invece, «i contenuti pubblicati sull’account @Franciscus rimarranno accessibili come archivio commemorativo “Ad Memoriam”».