David di Donatello, 19 candidature per “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

C’è ancora domani di Paola Cortellesi ha ricevuto 19 candidature ai David di Donatello. Quindici per Io Capitano di Matteo Garrone, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di Marco Bellocchio e dieci per Comandante di Edoardo De Angelis. Sono questi i film che guidano le cinquine della 69/aa edizione dei David di Donatello, annunciate nella sede Rai di Viale Mazzini. La cerimonia di consegna dei premi andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai 1 in diretta dal leggendario studio 5 di Cinecittà.

Leggi anche: