Bentornato Liberato, evviva Ermal Meta, chicca Priestess: il 2025 comincia bene – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

L’anno nuovo non poteva cominciare in maniera migliore. Prima di tutto una quantità digeribile di nuove uscite, il che ci permette di assorbirle bene, come sempre andrebbe fatto nella musica, e poi con nomi di primissimo piano. Gazzelle sforna un altro pezzo intriso di quella sua meravigliosa malinconia, bene Gabbani, benissimo Ermal Meta, forse addirittura il miglior Ermal Meta di sempre. Di un altro pianeta, come al solito, Andrea Laszlo De Simone, che si conferma artista di livello stratosferico. Anche Dente si conferma il gigante che è, così come i Planet Funk e Dj Gruff. E poi naturalmente è uscito il nuovo disco di Liberato, che torna un pò al Liberato che fu, quello che ci entusiasma con il suo romanticissimo futurismo.

Chicca della settimana: Priestess con la sua Spezza cuori.

A voi tutte le recensioni alle nuove uscite italiane.