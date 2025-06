Dua Lipa a Milano, l’omaggio a Raffaella Carrà. Fan in delirio quando canta in italiano «A far l’amore comincia tu» – Il video

Oltre 70mila fan e tra il pubblico diversi personaggi famosi come Stefano De Martino, Mahmood e l’influencer Chiara Biasi

«Canto una canzone diversa, di un’artista locale. Questa sera proverò a cantarla, per voi, in italiano. Cantate con me se la conoscete, vi amo». Sono le parole pronunciate da Dua Lipa al concerto di ieri sera all’Ippodromo La Maura di Milano prima di esibirsi in italiano con la celebre «A far l’amore comincia tu» di Raffaella Carrà. La popstar ha eseguito la performance con le stesse movenze dell’artista italiana. Il pubblico è esploso, ha cantato con lei, e i video dell’esibizione stanno facendo il giro dei social.

La serata è proseguita con una carrellata dei suoi più grandi successi, tra cui «One Kiss», «These Walls», «Break My Heart» e «End of an Era». Dua Lipa, emozionata, ha ricordato il suo debutto milanese: «La prima volta che mi sono esibita a Milano c’erano 50 persone. Sono grata a tutti voi per aver realizzato il mio sogno e permettermi di fare quello che amo ogni giorno». Tra il pubblico, oltre ai 70mila fan, erano presenti diversi personaggi famosi come Stefano De Martino, che ha condiviso sui social il momento dell’omaggio a Carrà, la stilista Gilda Ambrosio, l’influencer Chiara Biasi e il cantante Mahmood, che ha elogiato Dua Lipa con una storia su Instagram scrivendo: «Hai spaccato BB».