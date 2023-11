La gaffe di Anna Pettinelli con Dua Lipa su «Houdini personaggio biblico», la reazione della cantante – Il video

«Sei affascinata da Houdini? Hai letto la storia di questo personaggio biblico?» Chiede la speaker di Rds Anna Pettinelli a Due Lipa, che ha appena lanciato il suo singolo intitolato proprio Houdini, il famoso illusionista. Tanto è bastato per scatenare sui social il dibattito, tra chi grida alla gaffe e chi invece difende la prof di Amici. In tanti hanno pensato infatti che la conduttrice considerasse Houdini un personaggio della Bibbia, scatenando ironie e prese in giro. La stessa cantante è rimasta perplessa dopo quella domanda. E lo si intuisce dalla sua risposta: «Houdini era una persona esistita realmente. Sono sempre stata molto affascinata dalla magia, dalla fantasia e da come queste possano essere portate nella realtà». Non manca chi invece difende Pettinelli, spiegando che con quel «biblical» intendesse un personaggio memorabile. Ma intanto lo scambio è finito su Pop Cave, scatenando l’ilarità tra i fan di mezzo mondo.

