Dua Lipa non ha licenziato l’agente David Levy per le sue idee filo-Israele: «Inquietante sfruttare una tragedia globale per vendere giornali»

«La notizia secondo la quale Dua Lipa o il suo management abbiano licenziato uno dei nostri agenti a causa delle sue opinioni politiche sono categoricamente false» a chiarire la situazione è una nota della WME, l’agenzia che segue la cantautrice britannica. Di qualche giorno fa la notizia secondo la quale l’artista avrebbe chiuso la collaborazione con David Levy, agente WME che si occupava in particolare dell’aspetto legato ai live, per divergenze politiche.

L’agente avrebbe firmato una lettera in cui esortava Emily Eavis, l’organizzatrice del festival Glastonbury, uno dei più importanti del mondo, ad impedire alla band rap irlandese Kneecap di esibirsi a causa delle sue opinioni filo-palestinesi. La notizia è stata diffusa dal Daily Mail ma a Dua Lipa i toni utilizzati e poi ripresi da tutti i media del mondo, non sono affatto piaciuti e men che meno l’aver messo in correlazione le opinioni di Levy con il loro rapporto professionale.

La storia su Instagram di Dua Lipa

Scrive la cantante su Instagram: «Non approvo le azioni di David Levy o di altri dirigenti musicali nei confronti di un artista che esprime la propria verità. Non posso nemmeno ignorare come questa vicenda sia stata trattata dai media. Non solo la storia era completamente falsa, ma il linguaggio usato dal Daily Mail è stato deliberatamente infiammatorio, costruito per raccogliere click, chiaramente progettato per alimentare divisioni. È sempre “Free Palestine”, ma sfruttare una tragedia globale per vendere giornali è qualcosa che trovo profondamente inquietante». Tra l’altro l’articolo del Daily Mail, che oggi risulta modificato, riportava una serie di errori. Levy infatti non è il manager di Dua Lipa, dal 2022 la cantautrice di origini albanesi è assistita dal padre Dukagjin Lipa. E lo spostamento di Levy su un altro progetto musicale era stato concordato già da tempo.