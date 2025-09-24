Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Kiss cam al concerto dei Coldplay, la rivelazione del Times sul doppio tradimento: «Anche il marito della donna era lì con un’altra»

24 Settembre 2025 - 15:57 Ugo Milano
Secondo il quotidiano inglese, il marito di Kristin Cabot era presente nell'arena insieme a un'altra donna. Ma i due si erano separati già da alcune settimane

Continua ad arricchirsi di colpi di scena il caso di Kristin Cabot e Andy Byron, i due amanti pizzicati dalla kiss cam durante un concerto dei Coldplay. Secondo il quotidiano britannico Times, anche il marito di Cabot era presente nello stesso stadio quella sera. E anche lui, proprio come la moglie, stava assistendo allo spettacolo con una donna, presumibilmente un’amante. «In effetti, lui era allo stesso concerto dei Coldplay», ha rivelato una fonte al giornale britannico. Una versione che smentirebbe quanto riportato in precedenza dai media, secondo cui l’uomo – al momento del tradimento in diretta – si trovava in Giappone.

Il doppio «tradimento»

Quello di Cabot e Byron, rispettivamente dirigente delle risorse umane e amministratore delegato dell’azienda americana Astronomer, è stato uno dei casi mediatici più discussi dell’estate. La scena ripresa dalle telecamere del concerto è finita per costare il posto di lavoro a entrambi. Per quanto riguarda l’aspetto relazionale pare, invece, che non si trattasse di un vero tradimento. «Erano già separati al momento, la loro è stata una separazione amichevole. Kristin era con dei colleghi di lavoro, Andrew con una donna che ora è la sua fidanzata», rivela ancora la fonte del Times. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano inglese, Cabot non si stava nascondendo, come era sembrato a tutti. Semplicemente, era in imbarazzo nel farsi vedere insieme al suo capo in atteggiamenti intimi.

