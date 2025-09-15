«Mandate amore alla famiglia di Kirk», Chris Martin e i Coldplay fischiati dai fan. Poi tentano di rimediare – Il video

Il frontman dei Coldplay è stato fischiato quando ha chiesto affetto per la famiglia dell'attivista conservatore. Anche sui social in tanti hanno avuto da ridire

Momento di imbarazzo a Wembley per il frontman dei Coldplay Chris Martin. Nell’ultima data del Music of the Spheres World Tour, prima di cantare Fix You, il cantante ha invitato il pubblico a mandare il proprio affetto alla famiglia di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso negli Stati Uniti lo scorso 10 settembre. «Alziamo le mani al cielo e inviamo amore ovunque vogliate nel mondo», ha chiesto ai fan. «Ci sono tanti posti che ne hanno bisogno. Potete mandarlo alle famiglie di persone che stanno attraversando cose terribile, potete mandarlo alla famiglia di Charlie Kirk». Mentre ancora parlava il pubblico ha cominciato a rumoreggiare, manifestando il proprio disappunto. Forse per spiegarsi, Martin ha aggiunto: «Potete mandarlo a coloro con cui non siete d’accordo», ma il pubblico ha comunque mostrato di non gradire.

Il tentativo di rimediare alla gaffe

Di fronte alla contestazione, Chris Martin ha cercato di rimanere diplomatico, includendo tra i destinatari dell’onda di affetto i Paesi che soffrono la guerra. «Potete mandarlo alle persone pacifiche in Medio Oriente, in Ucraina, in Russia, in Azerbaigian, in Sudan, in Somalia, dovunque pensiate possano avere bisogno di amore da Londra». Il momento si è poi concluso con i fuochi d’artificio, che hanno distratto il pubblico e disteso l’atmosfera. Per i Coldplay condividere questi momenti con il pubblico è un’abitudine, ma questa volta il rimando all’attualità politica è sembrato per un attimo trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Anche sui social il fatto è diventato divisivo, tra chi ha ritenuto quello di Chris Martin un gesto di umanità e chi lo ha trovato inappropriato.

Crediti foto: Getty Images via BBC