La sibillina scelta di Mediaset dopo il caso Signorini. A condurre piazzano Ilary Blasi che diede il benservito a Corona proprio in quel format

Storico il diverbio tra la conduttrice e l'ex re dei paparazzi proprio nel programma che ora torna a condurre. E intanto alla procura di Milano l'ex manager di Medugno non parla ai pm

«Non vieni qua a casa mia a fare il tuo show. Perché lo show quando inizia e quando finisce lo decido io. E ti ho detto tutto. E quello che sei lo ha capito tutta Italia. Chiudete il collegamento. Buona vita, Fabrizio». Questa è una frase cult della tv italiana. A pronunciarla fu Ilary Blasi conduttrice nel 2018 del Gf Vip. Dall’altra parte in collegamento c’era Fabrizio Corona, al tempo fidanzato con una delle concorrenti, Silvia Provvedi. Corona era frizzantino anche allora. E lì, in piena diretta, parlò di presunti tradimenti di Totti nei confronti dell’allora moglie e conduttrice. Punzecchiato, a onor del vero, dalla stessa Blasi che voleva affrontarlo perché reo di aver sollevato presunte polemiche sulla sua comparsata nello show. Un livello di scontro tale che a una certa la signora Totti (al tempo) chiuse il collegamento dandogli il benservito. Oggi Mediaset fa tornare proprio Ilary Blasi al timone del programma. Lo stesso da cui si è “dimesso” Alfonso Signorini (direttore di Chi) dopo gli scoop di Falsissimo.

«La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format», si legge nel comunicato di Mediaset. Non è ancora ben chiaro quali saranno gli innesti su una creatura che, a dire il vero, non faceva nelle ultime edizioni la stessa incetta di telespettatori. Tra l’altro Blasi dovrebbe condurre un Grande Fratello “nip”, ovvero quello non esclusivamente dedicato alle celebrità.

L’ex manager di Medugno non risponde ai pm

Intanto il caso Signorini va avanti nella procura di Milano. Alessandro Piscopo, l’ex manager del modello Antonio Medugno, che ha denunciato il giornalista per presunti ricatti in cambio della partecipazione al programma, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Piscopo non ha parlato nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn assieme a Fabrizio Corona. Davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis è stato giusto il tempo di comunicare la scelta del silenzio. Medugno, sulla scia delle rivelazioni di Falsissimo ha denunciato per violenza sessuale ed estorsione Alfonso Signorini, all’epoca dei fatti conduttore del Grande Fratello Vip, edizione 2021-2022. Chi difende Signorini però ipotizza il reato di revenge porn perché sarebbe stato Piscopo a consegnare a Corona chat e immagini dei dialoghi tra Medugno e Signorini, poi diffusi dall’ex re dei paparazzi nel format Falsissimo.

I legali di Signorini denunciano Google: ipotizzato il reato di ricettazione

Nel mentre continua la guerra dello staff legale dell’ex conduttore Mediaset, anche nei confronti del colossi della rete rei di non aver rimosso i contenuti di Corona. E viene ipotizzato anche il reato di ricettazione nel fascicolo scaturito dalla denuncia, con al centro l’accusa di diffamazione aggravata non solo nei confronti di Fabrizio Corona, ma anche di responsabili di Google, colosso a cui fa capo anche YouTube, dove vengono pubblicate le puntate di Falsissimo. La Procura di Milano avrebbe aperti più filoni. La ricettazione, da verificare, punisce, chi riceve «cose provenienti» da illeciti «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto».