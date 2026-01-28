Adinolfi propone un nuovo partito con Corona e Vannacci: «Possiamo ambire al governo» – Il video

L'annuncio sui social del fondatore del Popolo della Famiglia: «Avremmo la capacità di spaccare gli equilibri politici»

Mario Adinolfi si lancia in un’audace proposta politica. «Spero in un tridente Adinolfi-Vannacci-Corona», annuncia in un video sui social. «Negli ultimi anni credo di aver interpretato il rapporto più profondo con la radice religiosa di questo paese, in particolare cattolica. Vannacci, secondo me, interpreta perfettamente l’immagine del patriota, mentre Fabrizio Corona è diventato un campione della famiglia, diciamoci la verità», spiega il fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia, dopo che nei giorni scorsi Vannacci ha depositato il logo di un possibile nuovo partito. «L’attacco di Corona al MeToo, in salsa arcobaleno, e ad Alfonso Signorini sta difendendo con la memoria del padre la radice profonda, familiare, persino di Silvio Berlusconi, della TV che Silvio Berlusconi immaginò negli anni Ottanta come tv per famiglie, con Mike Buongiorno, con Corrado, con Raimondo Vianello, con Iva Zanicchi, non con Alfonso Signorini, Luxuria e Cecchi Paone», prosegue. «Allora, se la Trimurti assoluta in politica è Dio, Padre e Famiglia, secondo me un tridente Adinolfi-Vannacci-Corona avrebbe la capacità di spaccare gli equilibri politici e poter ambire al governo del paese», conclude.

Adinolfi e Corona

La proposta di Adinolfi arriva dopo le puntate di Falsissimo su YouTube. Già dopo la prima puntata sul presunto «sistema Signorini», Adinolfi attaccò Selvaggia Lucarelli per aver criticato Corona. «Capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di “esporre al pubblico ludibrio” gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo», aveva detto.