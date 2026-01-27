Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
CULTURA & SPETTACOLOFabrizio CoronaMediasetPier Silvio BerlusconiTv

Mediaset (e Pier Silvio Berlusconi) rispondono a Fabrizio Corona dopo Falsissimo: «La libertà di espressione non sarà mai libertà di gogna»

27 Gennaio 2026 - 19:59 Stefania Carboni
embed
mediaset corona
mediaset corona
Il comunicato da Cologno Monzese: «Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. Tuteleremo le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente»

«La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone». Con queste parole Mediaset (e l’ad Pier Silvio Berlusconi) replicano a Fabrizio Corona che, dopo il caso Signorini (bloccato da una recente sentenza del tribunale di Milano) è tornato all’attacco del gruppo televisivo, rivelando presunte azioni di conduttori, vertici e volti dell’emittente.

«Ledono la reputazione di una società quotata in Borsa»

«Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero», recita la nota. «Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie», spiegano da Cologno Monzese.

«Metodo che normalizza l’odio»

«Siamo di fronte a un metodo che normalizza l’odio – prosegue il comunicato – e la violenza verbale, alimentando un clima di disprezzo non solo per la verità, ma anche per la dignità umana. Questo non è informare. Questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto». E infine: «Mediaset respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d’odio mascherata da libertà di parola».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Delude Blanco, bravo Masini, esaltante Cosmo. Senza parole per Sara Tommasi. Le recensioni

2.

Valentino, Cucinelli e Giammetti: perché nella moda chiedere sconti è tabù

3.

Caso Signorini, accolto il ricorso: «Corona non può pubblicare la puntata». Lui replica: «Non mi fermo»

4.

Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui

leggi anche
Fabrizio Corona e Lorenzo Pellegrini
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona, altro processo per diffamazione col romanista Pellegrini. La escort e l’accusa falsa di stalking: quanti soldi vuole il calciatore

Di Giovanni Ruggiero
annamaria bernardini de pace fabrizio corona
CULTURA & SPETTACOLO

Annamaria Bernardini de Pace contro Fabrizio Corona: «È un diffamatore. Denunciamolo tutti»

Di Alba Romano
fabrizio corona
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona, lo sfogo dopo la decisione del tribunale sul caso Signorini: «Hanno scelto di stare dalla parte del potere» – Il video

Di Stefania Carboni