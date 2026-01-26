Fabrizio Corona, lo sfogo dopo la decisione del tribunale sul caso Signorini: «Hanno scelto di stare dalla parte del potere» – Il video

L'ex re dei paparazzi racconta come è andata l'udienza. Inclusa la cacciata dall'aula e il diverbio con il giudice definito «strambo, molto strambo»

«Il giudice ha scelto di stare dalla parte del potere». Questo il commento di Fabrizio Corona, dopo che il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da Alfonso Signorini bloccando così i video, vecchi e nuovi, di “Falsissimo” sul caso del conduttore tv.

Corona cacciato dall’aula durante l’udienza

«Se perderemo in appello, perché abbiamo fatto ricorso – spiega Corona – diventerà un problema per tutti i cittadini, per tutti i giornalisti. Se fossi negli altri giornalisti mi incazzerei perché questa cosa qui, che ha salvato un potente, quando c’è di mezzo un indagine, dove ci sono le prove… Per tutti quelli che poi vorranno fare inchiesta, cosa che oggi non fanno più, questo sarà un problema». Un giudice, definito da Corona, personaggio «strambo, molto strambo» quello che ha optato per lo stop alla diffusione. «In aula faceva il bullo – aggiunge l’ex re dei paparazzi – il maestro, rideva, scherzava. Perché si sentiva superiore. Mi ha cacciato dall’aula. Sapete cosa gli ho detto? “Uè, guardami in faccia. Guarda che sei un essere umano eh. Non sei sopra le parti, eh? Guarda che poi il popolo si rivolta eh”». «Le cose che ha detto qui dentro possono alcune esser anche giuste – spiega – ma sono anche sbagliate. dice che io non posso avere il diritto di critica. Perché non sono un giornalista: sbagliato».

«Il sistema Mediaset»

Corona comunque afferma di non fermarsi: «parlerà del sistema Mediaset». E cita diversi nomi dell’emittente. E ancora: «Se non vinco l’appello andrò a Roma, davanti al Parlamento, costruirò un palchetto, metterò un ledwall e in mezzo a tutti voi pubblicherò l’ultima parte del Sistema Signorini con tutti i documenti che posso pubblicare».