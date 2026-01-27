Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
POLITICALegaRoberto Vannacci

Vannacci corre da solo? Arriva il simbolo “Futuro nazionale”, depositato il marchio

27 Gennaio 2026 - 19:24 Alba Romano
embed
vannacci futuro nazionale
vannacci futuro nazionale
A rivelarlo è Adnkronos. Lui minimizza: «Solo un simbolo come "Mondo al contrario"»

Eppur si muove il generale Roberto Vannacci. Dopo il gelo con il segretario della Lega Matteo Salvini (che potrebbe aver già pronto un sostituto di livello come l’ex governatore veneto Luca Zaia) il vicesegretario del Carroccio e eurodeputato, ha depositato un marchio che sa di partito politico. Lo rivela Francesco Saita per l’agenzia Adnkronos. Il 24 gennaio, ovvero tre giorni fa, ha registrato il marchio di “Futuro Nazionale“.

Registrato anche il sito (a ottobre)

Sempre l’agenzia riporta che il lucchese Battaglini, oggi uno degli assistenti parlamentari del generale a Bruxelles e dipendente della “Versiliana”, a quanto risulta all’AdnKronos, lo scorso fine ottobre, aveva già registrato il dominio internet www.futuronazionale.it. Cosa bolle in pentola? Nelle scorse ore, Via Bellerio ha smentito ricostruzioni di stampa dove si raccontano pressioni da parte di Luca Zaia sul segretario Salvini per cacciare il suo vice. Ma i rapporti tra i due sarebbero tesi. Tesissimi.

Come è il simbolo “Futuro nazionale”

Il simbolo del possibile nuovo partito di Vannacci si presenta come un emblema circolare dal fondo blu profondo. In alto, in caratteri bianchi, netti e moderni, campeggia la dicitura “Futuro Nazionale“. Appare una fiamma tricolore stilizzata, reinterpretata in chiave dinamica: avanza controvento, piegata in avanti. Il verde, il bianco e il rosso scorrono in una linea fluida e tesa, evocando movimento.

Ti potrebbe interessare

La versione di Vannacci: «Un simbolo come altri»

Si tratta solo di «un simbolo, come quello del ‘Mondo al Contrario’ e di “GenerazioneXa», ha replicato all’AdnKronos, Vannacci. L’eurodeputato, alla domanda sulla registrazione a suo nome lo scorso 24 gennaio del marchio con tanto di simbolo si limita a replicare, tagliando corto: «Un simbolo… ».

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi»

3.

Caso Tommy Robinson, Tajani: «Salvini vede chi vuole ma quella persona è incompatibile con i miei valori»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Marcello Dell’Utri: «Al convegno della giustizia? Non ero io, era mio fratello»

leggi anche
carlo calenda
POLITICA

Calenda a Forza Italia: «Felice se ci sarà spazio per lavorare insieme». Poi la stoccata a Salvini: «Non sto con chi riceve neonazisti e cocainomani»

Di Alba Romano
roberto vannacci
POLITICA

Il fastidio dei vannacciani per la svolta moderata della Lega. Sasso, fedelissimo del generale: «Parliamo come l’estrema sinistra LGBT»

Di Sofia Spagnoli
ESTERI

Roberto Vannacci e l’Ucraina: «O si cambia strategia o si entra in guerra con la Russia»

Di Alba Romano