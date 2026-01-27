Vannacci corre da solo? Arriva il simbolo “Futuro nazionale”, depositato il marchio

A rivelarlo è Adnkronos. Lui minimizza: «Solo un simbolo come "Mondo al contrario"»

Eppur si muove il generale Roberto Vannacci. Dopo il gelo con il segretario della Lega Matteo Salvini (che potrebbe aver già pronto un sostituto di livello come l’ex governatore veneto Luca Zaia) il vicesegretario del Carroccio e eurodeputato, ha depositato un marchio che sa di partito politico. Lo rivela Francesco Saita per l’agenzia Adnkronos. Il 24 gennaio, ovvero tre giorni fa, ha registrato il marchio di “Futuro Nazionale“.

Registrato anche il sito (a ottobre)

Sempre l’agenzia riporta che il lucchese Battaglini, oggi uno degli assistenti parlamentari del generale a Bruxelles e dipendente della “Versiliana”, a quanto risulta all’AdnKronos, lo scorso fine ottobre, aveva già registrato il dominio internet www.futuronazionale.it. Cosa bolle in pentola? Nelle scorse ore, Via Bellerio ha smentito ricostruzioni di stampa dove si raccontano pressioni da parte di Luca Zaia sul segretario Salvini per cacciare il suo vice. Ma i rapporti tra i due sarebbero tesi. Tesissimi.

Come è il simbolo “Futuro nazionale”

Il simbolo del possibile nuovo partito di Vannacci si presenta come un emblema circolare dal fondo blu profondo. In alto, in caratteri bianchi, netti e moderni, campeggia la dicitura “Futuro Nazionale“. Appare una fiamma tricolore stilizzata, reinterpretata in chiave dinamica: avanza controvento, piegata in avanti. Il verde, il bianco e il rosso scorrono in una linea fluida e tesa, evocando movimento.

La versione di Vannacci: «Un simbolo come altri»

Si tratta solo di «un simbolo, come quello del ‘Mondo al Contrario’ e di “GenerazioneXa», ha replicato all’AdnKronos, Vannacci. L’eurodeputato, alla domanda sulla registrazione a suo nome lo scorso 24 gennaio del marchio con tanto di simbolo si limita a replicare, tagliando corto: «Un simbolo… ».