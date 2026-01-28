Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Gerry Scotti chiude i commenti su Instagram, la decisione dopo le “rivelazioni” nel video di Fabrizio Corona

28 Gennaio 2026 - 15:57 Alba Romano
Il conduttore è uno dei personaggi citati nel video dell'ex re dei paparazzi e si è trovato a fronteggiare una valanga di commenti aggressivi e offensivi sui social

Il dibattito sul confine tra racconto mediatico e attacco personale torna al centro dell’attenzione. Dopo l’ultima puntata di Falsissimo, il format firmato da Fabrizio Corona su YouTube, Gerry Scotti ha deciso di disattivare i commenti sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 1,2 milioni di utenti. Il conduttore Mediaset è infatti uno dei personaggi citati nel video e, come altri volti dello spettacolo menzionati da Corona, si è trovato a dover fronteggiare una valanga di reazioni sui social, molte dalle tinte aggressive e offensive. Cosa che lo ha spinto a limitare le interazioni sul proprio account.

L’intervento di Mediaset

La vicenda ha rapidamente superato i confini dei social, arrivando fino ai piani alti di Cologno Monzese. Martedì Mediaset è intervenuta con un comunicato ufficiale, diffuso dopo l’uscita del video e il blocco dei filmati di Falsissimo, definendo le dichiarazioni di Corona «falsità gravissime» e sottolineando che «non è informazione». «La libertà di espressione non è libertà di diffamazione», recita il comunicato, che condanna «menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento». Mediaset ha inoltre ribadito l’intenzione di tutelare artisti, professionisti e l’azienda stessa in tutte le sedi competenti, denunciando quello che definisce un uso distorto dei mezzi di comunicazione e «campagne d’odio mascherate da libertà di parola».

