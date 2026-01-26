Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
CULTURA & SPETTACOLOConsobCriptovaluteFabrizio CoronaInchiesteMulteUnione europea

Ancora guai per Fabrizio Corona, la Consob lo sanziona per 200 mila euro: «Ha violato il regolamento Ue sulle cripto attività»

26 Gennaio 2026 - 11:32 Ugo Milano
embed
corona-consob-multa
corona-consob-multa
La violazione in relazione all'offerta al pubblico di "memecoin $Corona". L'Autorità di vigilanza ha inoltre rivolto all'ex paparazzo anche un'ingiunzione ad astenersi dal ripetere la violazione

Ancora guai in vista per Fabrizio Corona. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200 mila euro nei confronti dell’ex agente fotografico. La motivazione? «Violazione del regolamento Ue sulle cripto-attività in relazione all’offerta al pubblico di “memecoin $Corona”». È quanto emerge dalla delibera n.23815 pubblicata sul sito della Consob. L’Autorità di vigilanza ha inoltre rivolto a Corona anche un’ingiunzione ad astenersi dal ripetere la violazione.

Il testo della Consob

Corona, secondo quanto emerge dalla delibera, avrebbe violato l’art. 4, paragrafo 1, del regolamento Ue sulle cripto-attività (MiCar) il quale stabilisce che gli emittenti di cripto-attività, diverse da token di moneta elettronica o asset-referenced token, devono pubblicare un white paper sulle cripto-attività approvato dalle autorità competenti prima di offrirle al pubblico o chiederne l’ammissione alla negoziazione nell’Ue. La Consob sottolinea la gravità del fatto visto che «Corona ha svolto un’offerta al pubblico italiano dei risparmiatori e potenziali investitori di token other than in completa violazione della disciplina applicabile e, in particolare ignorando il richiamo di attenzione allo stesso tempestivamente rivolto dalla Consob, promuovendo l’offerta in prima persona anziché attraverso una persona giuridica, omettendo consapevolmente di redigere un white paper da notificare alla Consob e pubblicare, che consentisse agli oblati di svolgere una valutazione consapevole ed informata dell’offerta», si legge nel testo.

La durata della violazione

L’ex paparazzo, spiega ancora l’Autorità di vigilanza, ha scelto di avvalersi, non solo, di un «sito internet dedicato all’offerta, ma anche e primariamente di canali social media – Instagram e Telegram – che gli hanno consentito di raggiungere con immediatezza quantomeno l’ampia platea di soggetti ad essi iscritti (i suoi follower)». Quanto alla durata della violazione, essa si è protratta per almeno nove giorni per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2025, in cui sono stati svolti accertamenti online, ed il 4 marzo 2025, in cui è stata adottata la delibera n. 23460 della Consob che ha bloccato l’offerta.

Foto copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Fabrizio Corona esce dal Palazzo di Giustizia di Milano dopo l’interrogatorio, 23 dicembre 2025

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Delude Blanco, bravo Masini, esaltante Cosmo. Senza parole per Sara Tommasi. Le recensioni

2.

Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui

3.

«Ho insultato per esasperazione». Matteo Giunta spiega perché, con Federica Pellegrini, ha reagito contro i genitori che lasciano i figli malati al nido

4.

Cucinelli: «Valentino chiedeva lo sconto in boutique». Giammetti si arrabbia: «Non lo ha mai conosciuto»

5.

«A quei genitori pezzi di me…», Federica Pellegrini e il marito furiosi per la figlia ammalata dopo l’asilo

leggi anche
signorini-corona
CULTURA & SPETTACOLO

Caso Signorini, accolto il ricorso: «Corona non può pubblicare la puntata»

Di Alba Romano
fabrizio corona seconda denuncia alfonso signorini nuova puntata falsissimo
CULTURA & SPETTACOLO

«Un’altra denuncia contro Signorini»: cosa ci sarà nella nuova puntata di Falsissimo

Di Alessandro D’Amato
alfonso signorini
CULTURA & SPETTACOLO

Adesso Alfonso Signorini se la prende con Google e denuncia: «Non ha rimosso i contenuti diffamatori di Corona»

Di Alba Romano
fabrizio corona
CULTURA & SPETTACOLO

Corona show in tribunale contro il ricorso di Signorini. La sfuriata su Mediaset e i Berlusconi: «Mi chiudono i social? Io ti rovino»

Di Cecilia Dardana
fabrizio corona alfonso signorini samira lui
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui

Di Alessandro D’Amato