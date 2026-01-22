Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui

L'ex re dei paparazzi parlerà della valletta di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Il tentativo di Mediaset di fermare tutto e le frasi su Marina e Pier Silvio Berlusconi

Samira Lui è una delle protagoniste della nuova puntata di Falsissimo in programma per il 26 gennaio. Proprio quella che Mediaset vuole bloccare. Fabrizio Corona, anticipa il Corriere della Sera, parlerà della valletta di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Che con i suoi 5 milioni e mezzo di spettatori batte sempre i pacchi di Stefano De Martino. Cologno Monzese ieri ha depositato una denuncia per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori, tra cui Alfonso Signorini. Ma soprattutto, ha chiesto alla Direzione Distrettuale Antimafia una misura di prevenzione. Cioè vietare l’uso dei social e di altre piattaforme a Corona per pubblicare contenuti come quelli delle ultime settimane.

La tutela del gruppo

Fonti Mediaset hanno fatto sapere ai quotidiani che la denuncia serve soprattutto a tutelare la reputazione del gruppo e i suoi asset, visto che l’azienda è quotata in Borsa. Falsissimo ha raccontato un presunto Sistema Signorini fatto di abusi che avrebbero visto protagonista il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello. Intanto oggi al tribunale civile di Milano gli avvocati di Signorini Domenico Aiello e Daniela Missaglia cercheranno di ottenere un’ingiunzione per bloccare la prossima puntata in programma tra quattro giorni. E a cui così si sta garantendo un “lancio” clamoroso. «Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare», ha detto Corona che si è perfettamente calato nel personaggio.

I difensori di Signorini

Secondo i difensori di Signorini, «la pubblicazione di ulteriori contenuti diffamatori comporterebbe un irreversibile aggravamento del danno subito da Signorini. Quando il danno si sarà compiuto, non ci sarà più nulla da fare, con effetti devastanti sulla vita personale e professionale del ricorrente, che è già stato costretto a sospendere ogni sua attività con effetti devastanti sulla sua integrità psicofisica». Contenuti che possono essere «scaricati, condivisi e replicati da chiunque» con «diffusione incontrollabile» e senza possibilità di «rimozione»: quando il «danno si sarà compiuto, non ci sarà più nulla da fare, con effetti devastanti sulla vita personale e professionale» del conduttore, che si è autosospeso nelle scorse settimane dai suoi impegni con Mediaset.

L’indagine a Milano

Signorini è indagato a Milano per violenza sessuale dopo la denuncia del modello ed ex concorrente Gf, Antonio Medugno. Corona — indagato per revenge porn per le pubblicazioni sessualmente esplicite su Signorini senza il suo consenso — nel suo colloquio con i magistrati, il 23 dicembre scorso, aveva già anticipato possibili protagonisti scomodi: «Signorini ha ritirato un sacco di servizi su Marina e Pier Silvio Berlusconi», “segreti” che a detta dell’agente fotografico «lo farebbero sentire protetto». Secondo il suo avvocato Ivano Chiesa «pare che non sia chiaro che in Italia c’è la libertà di pensiero e di parola in qualunque modo venga manifestata. Tutte queste iniziative mi sembrano una sorta di tentativo di ottenere un provvedimento di censura preventiva».

Samira Lui

Intanto il Corriere scrive che nella nuova puntata si parlerà di Samira Lui. Mamma italiana e papà senegalese, il suo nome è arabo: «Una prima versione dice che vuol dire principessa, ma la variante che preferisco è che significa “di buona compagnia”: mi si adatta bene». La valletta di Gerry Scotti è fidanzata da sette anni con Luigi Punzo, ex modello e ora imprenditore. «Siamo molto innamorati. Io sono una di quelle che aspetta la proposta di matrimonio: non voglio farla io. Anche se in realtà i messaggi subliminali li mando: appena sui social vedo un video con degli anelli, dico subito: ah che bello questo! Però lui non capisce».