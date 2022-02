Sanremo 2022, Mahmood e Blanco vincono il Festival. Elisa arriva seconda, terzo Gianni Morandi

Si chiude come è iniziata. La 72° edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Mahmood e Blanco che dalla prima puntata sono sempre stati in testa a ogni classifica. O quasi. L’unica serata in cui non hanno trionfato è stata quella delle cover, vinta da Gianni Morandi e Jovanotti. Al secondo posto Elisa, al terzo Gianni Morandi, vincitore del premio della Sala stampa. Il premio della Critica Mia Martini è stato vinto da Massimo Ranieri, mentre il premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fabrizio Moro. Il premio assegnato dall’orchestra invece è andato a Elisa.

Per Mahmood questa è una nuova rivincita. Nel 2019 aveva già vinto il Festival con Soldi, nonostante il favorito fosse Ultimo. Allora il suo trionfo era stato offuscato dalle critiche, anche Matteo Salvini si era esposto, esponendo dubbi sulla sua vittoria. La consacrazione delle classifiche prima e dell’Eurovision dopo hanno però messo a tacere tutti i dubbi. Da quel Festival infatti Mahmood ha cominciato una cavalcata verso il successo che ora lo ha portato, da campione, a vincere anche questa edizione.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

