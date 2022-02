Sanremo 2022, il derby di San Siro arriva all’Ariston. Sangiovanni mette la sciarpa del Milan ad Amadeus

Il presentatore di Sanremo è un tifoso dell’Inter: la sua squadra questo pomeriggio ha perso il derby di San Siro per 2-1

Lo sappiamo per gli interisti non è stato un pomeriggio facile. Nonostante l’Inter fosse sopra di un gol durante la sfida contro il Milan, la gara si è conclusa 2-1. Il derby di San Siro è arrivato anche sul palco del Festival di Sanremo. Prima della sua esibizione Sangiovanni ha chiesto ad Amadeus di chiudere gli occhi. Il primo è un tifoso del Milan, il secondo noto interista. Sangiovanni quindi è arrivato da dietro e ha messo sulle spalle di Amadeus una sciarpa del Milan. Appena il presentatore ha aperto gli occhi la sciarpa è stata rimossa in una frazione di secondo.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: