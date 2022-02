Sanremo è anche il Festival dei meme: i 10 migliori della serata finale

«Sanremo è quella cosa che succede tra un tweet e l’altro». Marco Mengoni ha scelto questo tweet nella sequenza che ha introdotto il suo monologo sull’hate speech. E in effetti è vero. Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dalla community di Twitter in Italia. Decine e decine di commenti vengono pubblicati ogni secondo per giudicare canzoni, look e performance. Ma non solo. I giorni di Sanremo forniscono anche solide basi per meme da utilizzare in ogni contesto. Quest’anno abbiamo scelto di documentare con accuratezza tutto questo mondo. Se volete recuperare quello che abbiamo fatto vi lasciamo la raccolta dei migliori meme della prima serata, della seconda, della terza e della quarta. E ovviamente non potevano mancare i meme della serata finale. Le potenzialità di queste immagini sono altissime, fatene buon uso.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

