Sanremo è anche il Festival dei meme: i 10 migliori della quarta serata

«Ma come lo spieghi Sanremo a chi non è italiano?». La selezione delle immagini più divertenti della penultima serata della kermesse

Emma Marrone e Francesca Michielin sono state le protagoniste assolute dei meme della quarta serata di Sanremo 2022, dedicata alle cover e ai duetti. La loro performance di Baby One More Time di Britney Spears ha stregato il pubblico di Sanremo 2022, grazie a un’inedito arrangiamento orchestrale e a una presenza scenica dirompente. Certo, alcune inclinazioni dalle due cantautrici durante l’esibizione hanno ricordato a molti la Torre di Pisa, ma anche il Titanic dopo lo scontro contro l’iceberg, tanto da diventare le regine dei meme della serata. Nel frattempo sembrano continuare a viaggiare in parallelo due competizioni, o forse tre: la gara canora, il Fantasanremo (con tanto di prova muscolare in una gara di flessioni tra Rkomi e Amadeus) e la gara in solitaria di Achille Lauro contro il vescovo.

E a 30 anni esatti dal Festival del ’92, quando il “Cavallo pazzo” Mario Appignani irruppe sul palco dell’Ariston e in diretta gridò: «Questo Festival è truccato, lo vince Fausto Leali», Dargen D’Amico dopo la sua esibizione, mette i puntini sulle i sulle votazioni durante la kermesse, ne approfitta per tirare una frecciatina ai grandi elettori dopo la riconferma del presidente Mattarella: «Facciamo delle votazioni serie perché in Italia non si fanno. Avete visto quelle del presidente della Repubblica?». C’è anche chi si è portato già avanti, vedendo nell’esibizione de La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra un richiamo all’Eurovision, con Shum degli ucraini Go_A. E anche Tananai, Rose Chemical e un insospettabilissimo Massimo Ranieri sembrano non essere stati da meno, almeno dopo lo show, sulle note di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Ma stasera andrà in scena all’Ariston la finalissima del Festival. Il direttore artistico pare le stia provando tutte per riportare l’amico Fiorello sul palco per il gran finale. A “Ciuri” probabilmente era dedicato il disegno realizzato dal conduttore, seduto su un banco di scuola, durante l’esibizione di Jovanotti: «Il Festiva della gioia e dell’amicizia vera!!!». Mancava una lettera. Una richiesta di aiuto? Chissà. Nel dubbio, «Caro Fiore, qui sono tutti impazziti…poco fa mi sono messo a fare le flessioni con Rkomi, adesso Dargen D’Amico ha frecciato il parlamento italiano. Menomale che domani finisce, torna che mi manchi». In qualsiasi caso, manca pochissimo: tra poche ore sapremo quale sarà la canzone vincitrice della kermesse e quali sorprese, e meme definitivi, ci riserverà la finale di Sanremo 2022.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

