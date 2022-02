Sanremo 2022, Dargen sul televoto: «Votazione seria. Non come per il presidente della Repubblica»

La politica non è molto presente in questo Festival di Sanremo. Ma nella quarta serata qualcosa si è risvegliato. Al termine dell’esibizione della Rappresentante di Lista, Cosmo ha urlato «Stop Greenwashing». La rivendicazione non è slegata al Festival: uno degli sponsor della rassegna infatti è Eni. Nei giorni scorsi l’azienda è stata criticata da Greenpeace Italia: «Nei prossimi anni Eni continuerà a puntare principalmente su gas e petrolio, combustibili fossili che alimentano il riscaldamento globale». Verso la fine della serata Dargen D’Amico ha lanciato invece un altro messaggio. Prima ha invitato il pubblico a votarlo con il codice 22, poi ha fatto un appello: «Facciamo una votazione seria. Non come per il presidente della Repubblica». Amadeus lo ha prontamente accompagnato fuori dal palco.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

