Sanremo 2022, la classifica della quarta serata: Mahmood e Blanco in testa, secondo Morandi e terza Elisa

La vittoria della serata delle cover del Festival di Sanremo è andata a Gianni Morandi e Jovanotti. Come da regolamento, questa è l’unica serata in cui viene assegnato un premio indipendente. Al secondo posto Mahmood e Blanco, al terzo Elisa. Dopo la consegna del premio, una lanterna argentata, Morandi e Jovanotti hanno replicato tutto il loro medley costruito intrecciando alcuni dei loro successi. Il brano è stato riproposto esattamente con lo stesso aggiornamento, interrotto solo da Jovanotti che ha urlato in mezzo al concerto: «Abbiamo vinto Gianni!». Poi è arrivata la classifica generale, l’ultima prima della serata finale. Le sorprese sono poche: in testa ci sono sempre Mahmood e Blanco, al secondo posto Morandi e al terzo Elisa. Nessuna novità anche per il fondo classifica, dall’inizio della competizione Ana Mena e Tananai sono stati gli artisti che hanno ricevuto più critiche.

1. Mahmood e Blanco

2. Gianni Morandi

3. Elisa

4. Irama

5. Sangiovanni

6. Emma

7. La Rappresentante di Lista

8. Massimo Ranieri

9. Fabrizio Moro

10. Michele Bravi

11. Achille Lauro

12. Matteo Romano

13. Dargen D’Amico

14. Aka7even

15. Noemi

16. Dito nella piaga e Donatella Rettore

17. Iva Zanicchi

18. Giovanni Truppi

19. Rkomi

20. Le Vibrazioni

21. Yuman

22. Highsnob e Hu

23. Giusy Ferreri

24. Ana Mena

25. Tananai

