Sanremo 2022, Amadeus e Rkomi improvvisano una gara di flessioni sul palco. Tutto per il FantaSanremo

I muscoli al Festival di Sanremo non mancano. Nel pieno rispetto dei canoni estetici mainstream basati su corpi scolpiti in palestra, molti dei cantanti sono saliti sull’Ariston a petto nudo o quasi. Anche Achille Lauro, sul palco con un paio di pantaloni di pelle, ci è sembrato che abbia passato l’ultimo anno in a sollevare pesi. E così nella quarta serata, dedicata ai duetti, anche Rkomi ha deciso di salire sul palco a petto nudo. Amadeus ha preso la palla al balzo per uno sketch: una gara di flessioni improvvisata sul palco. Dietro a tutto l’ombra del FantaSanremo: le flessioni sono +30. C’è da dire però che forse il gioco era bello nelle prime puntate. Ora ha discretamente stufato.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

