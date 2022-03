Mattarella chiede di tagliarsi lo stipendio: 60 mila euro in meno per il Quirinale

Il Quirinale rende noto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto al ministero dell’Economia e delle Finanze di ridurre il suo assegno personale stabilito per legge. Mattarella vuole che l’assegno sia parametrato al trattamento pensionistico che riceve dall’Inps per i suoi anni da professore universitario. Per cui la prevista somma annuale di 239.182 euro lordi viene ridotta di circa 60 mila euro, portando l’importo lordo annuo da percepire a 179.835,84 euro. Anche durante il precedente mandato Mattarella si era fatto ridurre lo stipendio.

