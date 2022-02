Sanremo 2022. Vi prego ora basta con il FantaSanremo: avete stufato. Il Top&Flop della quarta serata

Serata di duetti, di cover e di buone canzoni. Il quarto appuntamento del Festival di Sanremo ha finalmente soddisfatto chi aspetta questo evento solo per la musica. Sì, non tutti lo aspettano solo per i meme. Gli arrangiamenti e la scelta dei brani sono stati ottimi e soprattutto sorprendenti. Inaspettato il duetto tra Jovanotti e Morandi che ha conquistato il premio per la cover migliore, anche se giocavano in casa perché le cover erano delle loro stesse canzoni. Ottimi anche Mahmood e Blanco con il loro Il cielo in una stanza. Elisa e Noemi si distinguono sicuramente per le loro doti canore ma le interpretazioni non hanno convinto il pubblico. Una vera perla invece Baby One More Time di Emma e Francesca Michielin. Niente da dire su Tananai e Ana Mena. Non è il loro Festival, non serve più criticarli. Ad accompagnare Amadeus questa volta c’era l’attrice Maria Chiara Giannetta. Difficile stare sul palco dopo che ci è passata Drusilla Foer ma Giannetta ha dato comunque un’ottima prova. In una classifica virtuale delle conduttrici, al momento si piazza serenamente al secondo posto.

Top – Jovanotti

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Jovanotti e Gianni Morandi

Ultimamente lo si trova spesso su TikTok. In brevi video un po’ scomposti tira fuori oggetti strambi e ottimi libri, raccontando le sue esperienze e dando consigli di vita ai follower. Non molto a suo agio sulla piattaforma. Fuori dai social però funziona benissimo. Con Morandi a Sanremo ha mostrato a tutti come si sta su un palco. L’esperienza conta. Meno notevole il monologo.

Top – Achille Lauro

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Achille Lauro e Loredana Berté

Festival defilato. Dopo un esordio che lasciava immaginare un futuro di performance dissacranti, Achille Lauro ha deciso di tenere un profilo basso. Con Loredana Bertè però ha tirato fuori una lettera degna di essere ricordata: vi lasciamo qui il testo.

Top – Emma e Francesca Michielin

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Emma e Francesca Michielin

Lo ammettiamo. Qui in redazione quando si segue il Festival si sta fissi a scrivere sulla tastiera per non perdere nemmeno un istante. Quando però Emma e Francesca Michielin hanno intonato Baby one more time, gli anni ’90 si sono risvegliati dentro di noi. Ci sono video imbarazzanti in cui cantiamo che speriamo non vengano mai pubblicati.

Flop – FantaSanremo

FANTASANREMO | I Baudi, la moneta del FantaSanremo

All’inizio il FantaSanremo era divertente. Lo avevamo promosso anche noi. Ma ora anche basta. Salire sul palco e recitare tutto il rosario dei meme ha ampiamente stufato. Per favore finiamola qui altrimenti per fare punti questi tentanto anche l’improbabile bonus Jacobs: correre i cento metri sul palco in meno di 9,80 secondi.

Flop – Disco Time

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Lo scomposto momento dance

Che senso ha chiudere una serata di buone canzoni con una manciata di minuti da discoteca e qualcuno che balla a caso in piedi? Grazie per il saluto a Gigi D’Agostino ma noi ci uniamo alla petizione: vogliamo il tributo dell’orchestra.

Flop – Ama Attack

Per ragioni che evidentemente ci sono sfuggite, a un certo punto Amadeus si è seduto su una scrivania e ha cominciato a disegnare con dei pennarelli su un foglio di carta. Il risultato poi è stato fieramente esposto alle telecamere. Consigliamo di immergere tutto in abbondante colla vinilica e lasciare marcire fino alla fine del Festival.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: