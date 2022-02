«Che strano uomo sono io»: la lettera di Achille Lauro a Loredana Bertè dal palco di Sanremo – Il testo

Uno in bianco, l’altra in nero: Achille Lauro e Loredana Bertè si sono esibiti sul palco del Festival di Sanremo in una cover di «Sei bellissima». Ma la performance dell’artista romano non si è limitata alla canzone: alla fine del duetto, ha consegnato a Bertè un mazzo di rose con una lettera. Nel testo c’era una rivisitazione al maschile del brano appena cantato:

Che strano Uomo sono io,

incapace di chiedere scusa,

Perché confonde il perdono con la vergogna.

Che strano Uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere.

Che strano Uomo sono io,

Capace solo di dire “sei bellissima”

Perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, “per i tuoi occhi ancora”,

Chiedo scusa e vado via.



Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

